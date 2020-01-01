Многие совершают эти ошибки.

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Чтобы достигнуть результатов, нужно не только соблюдать диету, но и заниматься спортом. И то, и другое важно делать правильно. Если тренировки не дают результат, стоит обратить внимание не технику выполнения упражнений. Популярный фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram рассказала о самых типичных ошибках при выполнении упражнений.

Скручивания на пресс

Казалось бы? Просто поднимаешь корпус!

Но сколько же ошибок совершают в этом упражнении! Прижимайте поясницу к полу!!! Между спиной и ковриком не должно быть просветов. Руки не тянут голову, а локти не сводятся в центр. Не нужно тянуть подбородок к груди! Мысленно соединяйте 2 точки на прессе поднимая корпус вверх.



Типичные ошибки при выполнении упражнений pinterest

Подъем ног лёжа

Очень опасное упражнение для поясницы если делать его неправильно. Отрыв спины от коврика и большая амплитуда - это не то что тебе нужно. Руки помести под ягодицами, и прижмите поясницу к полу. Амплитуда небольшая чтобы сохранять напряжение в прессе. Голову не отрываем от коврика.⠀

Скручивания по сторонам

Если пресс слабый, не стоит балансировать на ягодицах, опять же нагрузка переносятся на спину. Закрепите ноги у дивана, к примеру. Наклоните корпус назад чтобы появилось напряжение в прессе и в этом положении выполняйте скручивания.⠀

Наклоны в планке

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В планке очень важны прямые линии! Линия плеча и локтя строго перпендикулярна полу. Взгляд вниз. Ягодицы подожмите убрав прогиб в пояснице. И только в этом положении выполняйте наклоны по бокам.

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