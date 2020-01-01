Когда изменения вкусовых рецепторов говорят об опасных заболеваниях
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Странные вкусовые ощущения — это группа мультифакторных аномальных состояний, появление которых связано с развитием в организме человека ряда недугов. Если вы заметили, что вкусовые рецепторы стали вас “подводить“, то следует обратиться к врачу.
Потеря вкусовых ощущений
Полная потеря вкусовых ощущений называется агезией. Это может быть признаком длительного заложенности носа или возникать из-за антибиотиков. Но, если с начала лечения прошло более месяца, а вы еще не обрели чувство вкуса, обратитесь к врачу. Причиной потери вкусовых ощущений могут быть:
- Травмы головы (и последующее повреждение нервной ткани, таламуса и глоссофарингеального нерва);
- Инфекции верхних дыхательных путей;
- Гипотиреоз;
- Синдром Кушинга;
- Сахарный диабет;
- Стоматологические инфекции;
- Рак рта
Все кажется сладким
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Если после употребления сочного стейка или приправленного салата вы чувствуете сладкий вкус во рту, вам следует беспокоиться о своем здоровье. Такой симптом может быть первым признаком серьезного заболевания. Например:
- Отравление пестицидами или другими химическими ядами;
- Нарушение секреции инсулина и, как следствие, начальная стадия диабета;
- Инфекционное или вирусное повреждение нервных клеток;
- Депрессия, хронический стресс;
- Рак легких
Все кажется слишком соленным
Наиболее вероятные причины того, что все кажется соленным, - плохая гигиена полости рта и обезвоживание, которое человек не чувствует. Незаметный недостаток жидкости может быть вызван лекарствами, алкоголем или другими вредными напитками. Но если вы чистите зубы 2 раза в день, выпиваете достаточное количество жидкости и не злоупотребляете алкогольными напитками, то стоит обратиться к врачу. Это могут быть:
- Инфекционные и грибковые заболевания носоглотки: например, синусит с накоплением выделений в пазухах, которые при попадании в рот вызывают соленый вкус;
- Стрептококки, стафилококки или пневмококки, которые попадают в слюнные протоки, вызывая изменение слюнных желез
Горечь во рту
Если вас беспокоит горечь во рту, особенно по утрам, то это первый признак проблем с печенью и другими органами брюшной полости. Возможно, организм перегружен токсинами, которые необходимо устранить с помощью лекарств и специальной диеты. Но, возможно, причины гораздо серьезнее и требуют немедленной медицинской помощи:
- Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей;
- Хронический холецистит и желчнокаменная болезнь;
- Менопауза
- Повреждение нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз).
Все кажется кислым
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Изжога и отрыжка кислотой могут быть только сопутствующими симптомами беременности из-за повышенного брюшного давления. Но если эта причина определенно исключена, то они могут быть:
- Заболевания желудочно-кишечного тракта, чаще обострение гастрита или язвенная болезнь желудка в начальной стадии;
- Проблемы с зубами (кариес, гингивит, пародонтит).
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