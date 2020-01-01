Когда изменения вкусовых рецепторов говорят об опасных заболеваниях

Искажения или потерях вкусов и ощущений могут быть признаком серьезных заболеваний и инфекций.

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Странные вкусовые ощущения — это группа мультифакторных аномальных состояний, появление которых связано с развитием в организме человека ряда недугов. Если вы заметили, что вкусовые рецепторы стали вас “подводить“, то следует обратиться к врачу.



Потеря вкусовых ощущений

Полная потеря вкусовых ощущений называется агезией. Это может быть признаком длительного заложенности носа или возникать из-за антибиотиков. Но, если с начала лечения прошло более месяца, а вы еще не обрели чувство вкуса, обратитесь к врачу. Причиной потери вкусовых ощущений могут быть:

Травмы головы (и последующее повреждение нервной ткани, таламуса и глоссофарингеального нерва);

Инфекции верхних дыхательных путей;

Гипотиреоз;

Синдром Кушинга;

Сахарный диабет;

Стоматологические инфекции;

Рак рта

Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях pinterest

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Если после употребления сочного стейка или приправленного салата вы чувствуете сладкий вкус во рту, вам следует беспокоиться о своем здоровье. Такой симптом может быть первым признаком серьезного заболевания. Например:

Отравление пестицидами или другими химическими ядами;

Нарушение секреции инсулина и, как следствие, начальная стадия диабета;

Инфекционное или вирусное повреждение нервных клеток;

Депрессия, хронический стресс;

Рак легких

Все кажется слишком соленным



Наиболее вероятные причины того, что все кажется соленным, - плохая гигиена полости рта и обезвоживание, которое человек не чувствует. Незаметный недостаток жидкости может быть вызван лекарствами, алкоголем или другими вредными напитками. Но если вы чистите зубы 2 раза в день, выпиваете достаточное количество жидкости и не злоупотребляете алкогольными напитками, то стоит обратиться к врачу. Это могут быть:

Инфекционные и грибковые заболевания носоглотки: например, синусит с накоплением выделений в пазухах, которые при попадании в рот вызывают соленый вкус;

Стрептококки, стафилококки или пневмококки, которые попадают в слюнные протоки, вызывая изменение слюнных желез

Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях pinterest

Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей;

Хронический холецистит и желчнокаменная болезнь;

Менопауза

Повреждение нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз).

Если вас беспокоит горечь во рту, особенно по утрам, то это первый признак проблем с печенью и другими органами брюшной полости. Возможно, организм перегружен токсинами, которые необходимо устранить с помощью лекарств и специальной диеты. Но, возможно, причины гораздо серьезнее и требуют немедленной медицинской помощи:

Все кажется кислым

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Изжога и отрыжка кислотой могут быть только сопутствующими симптомами беременности из-за повышенного брюшного давления. Но если эта причина определенно исключена, то они могут быть:

Заболевания желудочно-кишечного тракта, чаще обострение гастрита или язвенная болезнь желудка в начальной стадии;

Проблемы с зубами (кариес, гингивит, пародонтит).

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