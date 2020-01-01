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Когда изменения вкусовых рецепторов говорят об опасных заболеваниях

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Искажения или потерях вкусов и ощущений могут быть признаком серьезных заболеваний и инфекций.
Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях
Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях
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Странные вкусовые ощущения — это группа мультифакторных аномальных состояний, появление которых связано с развитием в организме человека ряда недугов. Если вы заметили, что вкусовые рецепторы стали вас “подводить“, то следует обратиться к врачу. 

Потеря вкусовых ощущений

Полная потеря вкусовых ощущений  называется агезией. Это может быть признаком длительного заложенности носа или возникать из-за антибиотиков. Но, если с начала лечения прошло более месяца, а вы еще не обрели чувство вкуса, обратитесь к врачу. Причиной потери вкусовых ощущений могут быть:

  • Травмы головы (и последующее повреждение нервной ткани, таламуса и глоссофарингеального нерва);
  • Инфекции верхних дыхательных путей;
  • Гипотиреоз;
  • Синдром Кушинга;
  • Сахарный диабет;
  • Стоматологические инфекции;
  • Рак рта

Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях
Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях
pinterest

Все кажется сладким

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Если после употребления сочного стейка или приправленного салата вы чувствуете сладкий вкус во рту, вам следует беспокоиться о своем здоровье. Такой симптом может быть первым признаком серьезного заболевания. Например:

  • Отравление пестицидами или другими химическими ядами;
  • Нарушение секреции инсулина и, как следствие, начальная стадия диабета;
  • Инфекционное или вирусное повреждение нервных клеток;
  • Депрессия, хронический стресс;
  •  Рак легких

Все кажется слишком соленным

Наиболее вероятные причины того, что все кажется соленным, - плохая гигиена полости рта и обезвоживание, которое человек не чувствует. Незаметный недостаток жидкости может быть вызван лекарствами, алкоголем или другими вредными напитками. Но если вы чистите зубы 2 раза в день, выпиваете достаточное количество жидкости и не злоупотребляете алкогольными напитками, то стоит обратиться к врачу. Это могут  быть:

  • Инфекционные и грибковые заболевания носоглотки: например, синусит с накоплением выделений в пазухах, которые при попадании в рот вызывают соленый вкус;
  • Стрептококки, стафилококки или пневмококки, которые попадают в слюнные протоки, вызывая изменение слюнных желез

Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях
Когда изменения вкусовых ощущений говорят об опасном заболеваниях
pinterest

Горечь во рту

Если вас беспокоит горечь во рту, особенно по утрам, то это первый признак проблем с  печенью и другими органами  брюшной полости. Возможно, организм перегружен токсинами, которые необходимо устранить с помощью лекарств и специальной диеты. Но, возможно, причины гораздо серьезнее и требуют немедленной медицинской помощи:

  • Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей;
  • Хронический холецистит и желчнокаменная болезнь;
  • Менопауза
  • Повреждение нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз).

Все кажется кислым

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Изжога и отрыжка кислотой могут быть только сопутствующими симптомами беременности из-за повышенного брюшного давления. Но если эта причина определенно исключена, то они могут быть:

  • Заболевания желудочно-кишечного тракта, чаще обострение гастрита или язвенная болезнь желудка в начальной стадии;
  • Проблемы с зубами (кариес, гингивит, пародонтит).

Ранее мы писали, почему нужно замачивать крупы.

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Теги: вкусовые рецепторы, признаки
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