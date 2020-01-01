Мануальный терапевт дал несколько простых советов.

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Правильная работа циркадных ритмов требует некоторой культуры того, как нужно спать. Здесь важны такие мелочи, на которые многие никогда не обращали внимания. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал простые правила для комфортного сна.

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Почему после сна вы чувствуете себя разбитыми? ⠀

Если спите на подушке не подходящего размера - беспокоят головные боли, боли в шее, онемение рук

Спите на животе - боли в шее, в пояснице, в грудном отделе

Мягкий матрас - болит спина, сколиоз, онемение конечностей

Простые правила для комфортного сна pinterest

полужесткий матрас;

ортопедическая подушка;

два валика под ноги.

Полноценный отдых возможен при физиологически правильном положении тела. Когда мышцы расслабились, диски между позвонками расправились, и нервные корешки не ущемляются. Как этого добиться? Грамотно выбирайте матрас, подушку и определите позу, наиболее полезную для сна! Для этого вам понадобится:

⠀Как их правильно выбрать и использовать?

Матрас полужесткий и упругий

На жестком матрасе изгибы позвоночника деформируются. На мягком - таз, не получая должной опоры, проваливается. Лучшие матрасы – беспружинные, из латекса, но такие, правда, и дороже.



Простые правила для комфортного сна pinterest

“Правильная“ подушка.

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Из-за слишком низкой подушки кровь чересчур приливает к голове. Слишком высокая заставляет шею сгибаться, и кровь плохо поступает к голове. «Правильная» подушка не низкая и не высокая. Главная функция подушки - поддерживать только голову и шею. На ней не должны лежать плечи! Поэтому идеальная подушка - это ортопедическая. Такая подушка имеет изогнутую форму, которая поддерживает шею по всей длине, и уберегает шейный отдел позвоночника и от остеохондроза и сколиоза.⠀

Спите на спине или на боку

При остеохондрозе шейного отдела ложитесь на бок, согните, при этом, ноги и немного подтяните их к груди – поза “эмбриона“. Если же поражен поясничный отдел, то спите на спине. Подложите под колени небольшие валики. Если такая поза провоцирует храп, то это сигнал того, что подушка не держит голову, и голова запрокидывается!

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