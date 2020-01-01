50% случаев бесплодие пары связано с проблемами здоровья мужчины.

Читай также: Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога

Существует огромное множество факторов и первопричин, которые могут вызывать бесплодие. Уролог Андрей Лычагин на своей страничке в Instagram рассказал, что может спровоцировать бесплодие.

Ожирение

Проблема лишнего веса может влиять на количество сперматозоидов, что может отражаться на их способность достичь и проникнуть в яйцеклетку.⠀

Стресс

Приводит к эректильной дисфункции и даже может выключить гипоталамо-гипофизарно-тестикулярную ось. Если говорить простым языком: чем больше стресса, тем меньше шансов зачать ребенка.



Уролог назвал распространенные причины мужского бесплодия Depositphotos.com

Ноутбук

Тепло от ноутбука также может поднять температуру мошонки, что может нарушить выработку сперматозоидов. Поэтому, если постоянно работать с ноутбуком на коленях, то есть риск возникновения бесплодия.⠀

Сауна и горячая ванна⠀

Многие любят после тренировки принять расслабляющую гидромассажную ванну или посетить сауну, но если вы пытаетесь завести ребенка, лучше не делать ни того, ни другого. Воздействие высоких температур в сауне и горячей ванной может вызвать перегрев, что может привести к снижению концентрации качества, количества и подвижности сперматозоидов.

Бесплодие может появиться даже после рождения одного ребенка⠀

Читай также: Зачем организму клетчатка

Иногда в семье, благополучно родившей ребенка в 25 лет, возникает так называемое вторичное бесплодие. Обычно это происходит спустя пять и более лет после первой беременности. Причины – в ухудшении общего или репродуктивного здоровья мужчины и женщины

⠀

Ранее мы писали, как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидки.