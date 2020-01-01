Уролог назвал распространенные причины мужского бесплодия
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Существует огромное множество факторов и первопричин, которые могут вызывать бесплодие. Уролог Андрей Лычагин на своей страничке в Instagram рассказал, что может спровоцировать бесплодие.
- Ожирение
Проблема лишнего веса может влиять на количество сперматозоидов, что может отражаться на их способность достичь и проникнуть в яйцеклетку.⠀
- Стресс
Приводит к эректильной дисфункции и даже может выключить гипоталамо-гипофизарно-тестикулярную ось. Если говорить простым языком: чем больше стресса, тем меньше шансов зачать ребенка.
- Ноутбук
Тепло от ноутбука также может поднять температуру мошонки, что может нарушить выработку сперматозоидов. Поэтому, если постоянно работать с ноутбуком на коленях, то есть риск возникновения бесплодия.⠀
- Сауна и горячая ванна⠀
Многие любят после тренировки принять расслабляющую гидромассажную ванну или посетить сауну, но если вы пытаетесь завести ребенка, лучше не делать ни того, ни другого. Воздействие высоких температур в сауне и горячей ванной может вызвать перегрев, что может привести к снижению концентрации качества, количества и подвижности сперматозоидов.
- Бесплодие может появиться даже после рождения одного ребенка⠀
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Иногда в семье, благополучно родившей ребенка в 25 лет, возникает так называемое вторичное бесплодие. Обычно это происходит спустя пять и более лет после первой беременности. Причины – в ухудшении общего или репродуктивного здоровья мужчины и женщины
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