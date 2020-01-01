Что нужно знать о скарлатине
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Скарлатина - это острое инфекционное заболевание. Оно вызвано ß-гемолитическим стрептококком группы А.
Чаще всего им болеют именно дети. Для скарлатины характерны симптомы общей интоксикации, ангина и сыпь на коже. Начало болезни острое.
Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (например, через игрушки и еду).
Cимптомы:
- повышение температуры тела
- головная боль
- общая слабость
- рвота
- боль в горле
- сухость кожи
Главным симптомом скарлатины является сыпь. Он появляется на 1-2 день болезни. Больше всего сыпь сконцентрирован на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передний и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе.
Сначала на языке появляется белый налет, однако за 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает ярко-малинового цвета с набухшими сосочками.
Как правило, больные скарлатиной лечатся дома. Нужно соблюдать постельный режим и рекомендации врача (семейный врач, инфекционист). Скарлатина обязательно лечится курсом антибиотиков.
Больным с тяжелыми формами скарлатины, с осложнениями и по эпидемическим показаниям рекомендуется госпитализация.
Для облегчения общего состояния здоровья дополнительно врачи рекомендуют:
- Полоскания ротовой полости
- Препараты, которые снимают зуд в местах высыпаний
Профилактика болезни
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Прививка от скарлатины нет, однако переболев однажды у пациента вырабатывается иммунитет. Специфической профилактики от этой болезни также нет. Вам стоит придерживаться простых правил гигиены:
- Проветривайте помещение
- Гуляйте на свежем воздухе
- Избегайте контакта с больными людьми
- Мойте руки после улицы и перед едой.
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