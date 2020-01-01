Когда проявляются симптомы скарлатины, в первую очередь нужно контролировать состояние пациента и вовремя обратиться к специалисту.

Что нужно знать о скарлатине pinterest

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Скарлатина - это острое инфекционное заболевание. Оно вызвано ß-гемолитическим стрептококком группы А.

Чаще всего им болеют именно дети. Для скарлатины характерны симптомы общей интоксикации, ангина и сыпь на коже. Начало болезни острое.

Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (например, через игрушки и еду).

Cимптомы:

повышение температуры тела

головная боль

общая слабость

рвота

боль в горле

сухость кожи

Что нужно знать о скарлатине pinterest

Главным симптомом скарлатины является сыпь. Он появляется на 1-2 день болезни. Больше всего сыпь сконцентрирован на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передний и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе.

Сначала на языке появляется белый налет, однако за 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает ярко-малинового цвета с набухшими сосочками.

Как правило, больные скарлатиной лечатся дома. Нужно соблюдать постельный режим и рекомендации врача (семейный врач, инфекционист). Скарлатина обязательно лечится курсом антибиотиков.

Больным с тяжелыми формами скарлатины, с осложнениями и по эпидемическим показаниям рекомендуется госпитализация.

Для облегчения общего состояния здоровья дополнительно врачи рекомендуют:

Полоскания ротовой полости

Препараты, которые снимают зуд в местах высыпаний

Что нужно знать о скарлатине pinterest

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Прививка от скарлатины нет, однако переболев однажды у пациента вырабатывается иммунитет. Специфической профилактики от этой болезни также нет. Вам стоит придерживаться простых правил гигиены:

Проветривайте помещение

Гуляйте на свежем воздухе

Избегайте контакта с больными людьми

Мойте руки после улицы и перед едой.

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