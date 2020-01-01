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Что нужно знать о скарлатине

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Когда проявляются симптомы скарлатины, в первую очередь нужно контролировать состояние пациента и вовремя обратиться к специалисту.
Что нужно знать о скарлатине
Что нужно знать о скарлатине
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Скарлатина - это острое инфекционное заболевание. Оно вызвано ß-гемолитическим стрептококком группы А.

Чаще всего им болеют именно дети. Для скарлатины характерны симптомы общей интоксикации, ангина и сыпь на коже. Начало болезни острое.

Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (например, через игрушки и еду).

Cимптомы:

  • повышение температуры тела
  • головная боль
  • общая слабость
  • рвота
  • боль в горле
  • сухость кожи

Что нужно знать о скарлатине
Что нужно знать о скарлатине
pinterest

Главным симптомом скарлатины является сыпь. Он появляется на 1-2 день болезни. Больше всего сыпь сконцентрирован на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передний и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе.

Сначала на языке появляется белый налет, однако за 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает ярко-малинового цвета с набухшими сосочками.

Как правило, больные скарлатиной лечатся дома. Нужно соблюдать постельный режим и рекомендации врача (семейный врач, инфекционист). Скарлатина обязательно лечится курсом антибиотиков.

Больным с тяжелыми формами скарлатины, с осложнениями и по эпидемическим показаниям рекомендуется госпитализация.

 Для облегчения общего состояния здоровья дополнительно врачи рекомендуют:

  • Полоскания ротовой полости
  • Препараты, которые снимают зуд в местах высыпаний

Что нужно знать о скарлатине
Что нужно знать о скарлатине
pinterest

Профилактика болезни

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Прививка от скарлатины нет, однако переболев однажды у пациента вырабатывается иммунитет. Специфической профилактики от этой болезни также нет. Вам стоит придерживаться простых правил гигиены:

  • Проветривайте помещение
  • Гуляйте на свежем воздухе
  • Избегайте контакта с больными людьми
  • Мойте руки после улицы и перед едой.

Ранее мы писали, зачем организму клетчатка.

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Теги: скарлатина, МОЗ, инфекционные заболевания
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Источник: moz.gov.ua

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