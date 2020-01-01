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Как снизить вероятность возникновения цистита

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Согласно статистике, цистит наблюдается у 72% женщин старше 50 лет (37% у женщин старше 30 лет).
Как уменьшить вероятность возникновения цистита
Как уменьшить вероятность возникновения цистита
Depositphotos.com

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Цистит - это воспалительное заболевание мочевого пузыря. Чаще всего от этого заболевания страдают женщины репродуктивного возраста. Гинеколог Ольга Белоконь  на страничке в Instagram рассказала, что следует знать о цистите и как снизить вероятность возникновения этого заболевания. 

Как цистит проявляется?

  • дизурия (болезненное мочеиспускание)
  • ургентные позывы (когда позыв такой сильный, что его нельзя стерпеть или отложить - иначе можно описаться)
  • частые мочеиспускания (более 8 в сутки)
  • боль внизу живота
  • гематурия (примесь крови в моче, может быть или нет)

Цистит может быть инфекционным (бактериальным и вирусным) и неинфекционным. А может быть вообще не понятно какой природы (например, интерстициальный). Не каждый цистит нужно лечить антибиотиками! Это может НЕ помочь, а навредить! Самолечением лучше не заниматься.

Как уменьшить вероятность возникновения цистита
Как уменьшить вероятность возникновения цистита
Depositphotos.com


Как уменьшить вероятность возникновения цистита:

  • Увеличьте потребление жидкости (2-3 литра в день), снижает вероятность цистита на 50%!!!
  • Обязательно мочиться после полового акта и подмываться (и до, и после)
  • При частых циститах могут использоваться антибиотики с профилактической целью (в т.ч.и у беременных), препарат и схема приема подбирается урологом.
  • Клюква. Исследования по этому вопросу имеют много противоречий, но в целом можно пробовать, от клюквенного морса в разумных количествах еще никто не пострадал.
  • Вагинальные пробиотики - (Lactobacillus rhamnosus GR-1, L. reuteri RC-14, L.crispatus) - можно, схема подбирается врачом гинекологом.
  • Вакцины - (уроваксом, стровак, уровак), существуют, эффективны, во время беременности, как правило, не используют, хотя можно.
  • Сейчас работают над созданием еще более эффективных вакцин на основе белка фимбриальной адгезии E. coli типа 1, FimH.
  • D-манноза (эпимер глюкозы, или “натуральный“ сахар) - соединение, которое может связываться с определенными структурами бактерий. D-манноза препятствует адгезии (“прилипанию“) бактерий к слизистой оболочке мочевого пузыря, бактерия теряет способность “прилипнуть“ и транзитом выводится с мочой. Исследования все еще ведутся, остаются вопросы в отношении оптимальной “защитной“ концентрации D-маннозы в моче при приеме ее внутрь.

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Теги: цистит, профилактика, профилактика цистита
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