Атопический дерматит: что следует знать
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Зимой традиционно обостряется атопического дерматита. В МОЗ рассказали, что следует знать об этом заболевании.
Атопический дерматит (АД) - это заболевание кожи, одна из триады атопических болезней, к которым также относятся бронхиальная астма, аллергические конъюнктивит, ринит.
Причины заболевания имеют комплексную природу и до конца не выяснены. Кроме генетической предрасположенности, многие факторы внешней среды могут спровоцировать возникновение заболевания. Например, чувствительность к пыльце, бытовым, пищевым и другим аллергенам.
Самые распространенные симптомы АД:
- Сухость кожи;
- Сильный зуд, который часто усиливается ночью,
- Локализация поражения кожи. Чаще всего поражается кожа на сгибах колен и локтей, на веках, руках, шее и спине.
Уход за кожей при АД:
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Вместо мыла стоит выбрать специальные косметические средства, которые предупредят пересыхание кожи. Также необходимо ежедневно применять специальные увлажняющие кремы-емолиенты, способствующие восстановлению барьерных функций кожи. Наносить на кожу емолиенты надо минимум два раза в день.
Важно устранить влияние специфических и неспецифических провоцирующих факторов. Для этого следует придерживаться таких советов:
- держите дом в чистоте. Пыль содержит много аллергенов, которые могут спровоцировать АД;
- выбирайте одежду из хлопка;
- не принимайте ванну дольше 10-15 минут. Вода при этом должна быть не горячей, примерно 37 градусов;
- выбирайте средство для стирки без ароматизаторов и красителей;
- следуйте гипоаллергенной диеты, еслиу вас есть пищевая аллергия;
- помните, что шерсть домашних животных также может быть провоцирующим фактором для АД;
- бросьте курить и не курите рядом с детьми;
- поддерживайте оптимальную температуру и влажность в помещении. Высокая температура и сухость воздуха могут вызвать ухудшение состояния.
Но иногда профилактических средств недостаточно. Тогда врач вам назначит индивидуальную схему лечения, который может включать гормональные кремы, антигистаминные препараты и тому подобное.
Атопический дерматит не является инфекционным заболеванием. Ребенок с атопическим дерматитом должен жить полноценной жизнью: посещать детский коллектив, спортивные секции.
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В МОЗ Украины напоминают, что АД не является противопоказанием к вакцинации. Люди с атопическим дерматитом имеют более чувствительную слизистую оболочку. Поэтому они более уязвимы и подвержены подцепить вирус. Некоторые болезни, например, ветряная оспа,-за повышенной чувствительности кожи могут протекают тяжелее.
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