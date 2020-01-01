Биопсия является основным методом диагностики онкологических заболеваний.

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Услышав, что необходимо сделать биопсию, многие начинают нервничать. Эндокринолог Александра Малкина развеяла популярные мифы о биопсии.

Для чего нужно биопсия:

Биопсия позволяет с большой вероятностью исключить образование злокачественной природы, врачи заглядывают во внутрь узла и исследуем состав клеточек из которых этот узел состоит. Это позволяет определить дальнейшую тактику врача - оперировать или наблюдать.

Многие боятся биопсии потому что думают :

Это больно

Это не больно, вернее ,не больнее чем забор крови из вены . Неприятен только прокол иглой поверхности кожи. При этом пункция проводится очень тонкими иглами, даже тоньше чем для внутривенных манипуляций. Процедура не требует обезболивания.



Эндокринолог развеяла популярные мифы о биопсии pinterest.com

Вдруг проколют что то важное на шее

Процедура биопсии проводится строго под. контролем УЗИ и врач четко визуализирует на экране монитора и сам узел и движение иглы и все важные структуры шеи.

Опухоль распространится дальше

Опухоли щитовидной железы отличаются “не агрессивным поведением“, потому с этой точки зрения биопсия безопасна для любых образований железы.

Восстановительный период несколько дней

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В действительности , уже через несколько минут после процедуры вы вернетесь к привычным делам и образу жизни без каких либо ограничений.



Эндокринолог развеяла популярные мифы о биопсии Depositphotos.com

Если гормоны в норме, все супер и пункция мне не нужна!

Морфологическая структура узлов ( злокачественные или доброкачественные) не связана со способностью железы вырабатывать гормоны.Поэтому хорошие показатели гормонов не исключают наличие рака щитовидной железы.

Если узлов много, пунктируют самый крупный, чтобы исключить рак

К сожалению, рак может оказаться в узле любого размера. Согласно протокола, биопсия должна быть проведена для узлов с подозрительными ультразвуковыми признаками не зависимо от размера ,а также для любых узлов более 1 см в диаметре.

Есть ли альтернатива?

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На сегодняшний день это самый информативный метод диагностики злокачественности образований железы. Другие исследования ( УЗИ,элластография, сцинтиграфия ) могут дать только ориентировочную информацию и никак не заменят биопсию. В 90% случаев узлы щитовидной железы имеют доброкачественную природу.

Ранее мы писали, почему возникает одышка.

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