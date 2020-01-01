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Комаровский рассказал, можно ли пить холодное при ОРВИ

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Комаровский рассказал, можно ли пить холодное при ОРВИ
Комаровский рассказал, можно ли пить холодное при ОРВИ
depositphotos.com

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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram часто отвечает на вопросы о здоровье. В этот раз самый известный врач Украины ответил на вопрос одной из подписчиц, можно ли пить холодное при ОРВИ.

Комаровский отметил, что как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято.

Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости.

Ранее мы писали, от приема каких популярных медикаментов Комаровский рекомендует отказаться. 

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Теги: доктор Комаровский, ОРВИ, холодное питье
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