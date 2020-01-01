Комаровский рассказал, можно ли пить холодное при ОРВИ

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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram часто отвечает на вопросы о здоровье. В этот раз самый известный врач Украины ответил на вопрос одной из подписчиц, можно ли пить холодное при ОРВИ.

Комаровский отметил, что как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято.

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Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости.



Ранее мы писали, от приема каких популярных медикаментов Комаровский рекомендует отказаться.

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