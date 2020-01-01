Узнайте несколько простых советов.

Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога Pinterest

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Новогодние празднике это не только встречи с близкими, подарки, но и еще и застолья с большим количеством алкоголя и жирной пищи. Диетолог Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, как после новогодних праздников и множества застолий вернуться в форму.

Совет №1 — Не спешите делать разгрузочные дни

После длительной “загрузки“ организма оливье начинать голодать — не лучшее, что мы можем сделать для своего тела. Не нужно подвергать организм дополнительному стрессу, просто вернитесь к обычному режиму питания.



Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога Pinterest

Совет №2 — Настройте режим питания

Все приемы пищи должны быть своевременными, каждый день примерно в одно и то же время. Последний прием пусть будет в 19:00.⠀

Совет №3 — Уберите простые углеводы

Употребление сахара, выпечки, фаст-фуда, кондитерских изделий лучше ограничить.⠀

Совет №4 — Правило экватора

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Углеводы и продукты с высоким инсулиновым индексом (например, молочка, красное мясо, крахмалистые овощи) употребляйте до 15:00.



Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога Pinterest

Совет №5 — Пейте достаточное количество воды

Начинайте свой день со 1-2 стаканов теплой воды. Употребляйте воду за 30 минут до еды и через час после.

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Пример меню:

Завтрак: каша / яйца + квашеная капуста / сезонные овощи.

Обед: первое блюдо (например, тыквенный крем-суп или суп с брокколи) + мясное блюдо / рыба / птица + салат из свежих овощей .

Ужин: Рыба / морепродукты / яйца / грибы / хумус + овощи в термообработке + оливковое или другое растительное масло.

Как правило, лишние цифры на весах (+ 2-5 кг) связаны не с накоплением жира, а с задержкой воды в организме. Как только вы начнете придерживаться привычного вам рациона, вес стабилизируется.

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