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Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога

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Узнайте несколько простых советов.
Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога
Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога
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Новогодние празднике это не только встречи с близкими, подарки, но и еще и застолья с большим количеством алкоголя и жирной пищи. Диетолог Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, как после новогодних праздников и множества застолий вернуться в форму. 

  • Совет №1 — Не спешите делать разгрузочные дни

После длительной “загрузки“ организма оливье начинать голодать — не лучшее, что мы можем сделать для своего тела. Не нужно подвергать организм дополнительному стрессу, просто вернитесь к обычному режиму питания.

Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога
Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога
Pinterest

  • Совет №2 — Настройте режим питания

Все приемы пищи должны быть своевременными, каждый день примерно в одно и то же время. Последний прием пусть будет в 19:00.⠀

  • Совет №3 — Уберите простые углеводы

Употребление сахара, выпечки, фаст-фуда, кондитерских изделий лучше ограничить.⠀

  • Совет №4 — Правило экватора

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Углеводы и продукты с высоким инсулиновым индексом (например, молочка, красное мясо, крахмалистые овощи) употребляйте до 15:00.

Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога
Как вернуться в форму после новогодних праздников: советы диетолога
Pinterest

  • Совет №5 — Пейте достаточное количество воды

Начинайте свой день со 1-2 стаканов теплой воды. Употребляйте воду за 30 минут до еды и через час после.

Пример меню:

  • Завтрак: каша / яйца  + квашеная капуста / сезонные овощи.
  • Обед: первое блюдо (например, тыквенный крем-суп или суп с брокколи) + мясное блюдо / рыба / птица + салат из свежих овощей .
  • Ужин: Рыба / морепродукты / яйца / грибы / хумус + овощи в термообработке + оливковое или другое растительное масло.

Как правило, лишние цифры на весах (+ 2-5 кг) связаны не с накоплением жира, а с задержкой воды в организме. Как только вы начнете придерживаться привычного вам рациона, вес стабилизируется.

Ранее мы писали, 

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Теги: диетолог, новогодние праздники, разгрузочные дни
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