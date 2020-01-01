С каждым годом количество желающих искупаться в проруби на Крещение все больше .

Читай также: Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии

19 января православные христиане отметят Крещение. Бытует мнение, что если в этот день искупаться в проруби, то можно избавиться от грехов и болезней. С каждым годом смельчаков все больше, но вот действительное ли это безопасно для здоровья?

Польза

Под воздействием низких температур выделяются полезные гормоны и укрепляются стенки сосудов. Люди, которые предпочитают зимние купания, не так подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, и реже болеют простудой. Когда люди окунаются в холодную воду, они ощущают не холод, а внутренний жар. Такие ощущения возникают, потому что кожные капилляры сужаются, кровь направляется к сердцу и мозгу, чтобы поддержать жизненно важные органы в стрессовой ситуации. Только есть, одно но, купание в холодной воде полезно, только если это делается регулярно. Если же вы решили 19 января впервые искупаться, как это отразиться на здоровье тяжело сказать. Врачи не рекомендуют совершать такие подвиги и объясняют, что для неподготовленного организма такие перепады температуры – это большой стресс. Терапевт Анна Занкович объясняет, что во время погружения в ледяную воду происходит резкий спазм сосудов. Человеку кажется, что наоборот вдруг стало тепло. Но от спазма может случиться инсульт или инфаркт. Существенно вырастает после зимних купаний количество острых респираторных инфекций и пневмоний. Очень страдают от переохлаждения органы малого таза, мочеполовая система — вплоть до бесплодия. У мужчин развивается простатит, у женщин — воспаление придатков, циститы. Пребывание в воде при температуре плюс 12 градусов в течение пяти минут может привести к переохлаждению организма со смертельным исходом. Поэтому если вы не принимали холодный душ хотя бы с осени и не имеете опыта моржевания, от проруби лучше держаться подальше.



Полезно ли купание в проруби Pinterest

Отказаться от купания в проруби стоит тем, у кого есть

сердечно-сосудистые заболевания

эпилепсия и склонность к судорогам.

воспаление почек и бронхо-легочной системы.

гипертония.

проблемы с щитовидкой.

инфекционные заболевания.

аллергия на холод.

Ранее мы писали, ​какая погода будет на Крещение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.