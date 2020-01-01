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Полезно ли купание в проруби

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С каждым годом количество желающих искупаться в проруби на Крещение все больше .
Полезно ли купание в проруби
Полезно ли купание в проруби
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19 января православные христиане отметят Крещение. Бытует мнение, что если в этот день искупаться в проруби, то можно избавиться от грехов и болезней. С каждым годом смельчаков все больше, но вот действительное ли это безопасно для здоровья?

Польза

Под воздействием низких температур выделяются полезные гормоны и укрепляются стенки сосудов. Люди, которые предпочитают зимние купания, не так подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, и реже болеют простудой. Когда люди  окунаются в холодную воду, они ощущают не холод, а внутренний жар. Такие ощущения возникают, потому что кожные капилляры сужаются, кровь направляется к сердцу и мозгу, чтобы поддержать жизненно важные органы в стрессовой ситуации. Только есть, одно но, купание в холодной воде полезно, только если это делается регулярно. Если же вы решили 19 января впервые искупаться, как это отразиться на здоровье тяжело сказать. Врачи не рекомендуют совершать такие подвиги и объясняют, что для неподготовленного организма такие перепады температуры – это большой стресс. Терапевт Анна Занкович объясняет, что во время погружения в ледяную воду происходит резкий спазм сосудов. Человеку кажется, что наоборот вдруг стало тепло. Но от спазма может случиться инсульт или инфаркт. Существенно вырастает после зимних купаний количество острых респираторных инфекций и пневмоний. Очень страдают от переохлаждения органы малого таза, мочеполовая система — вплоть до бесплодия. У мужчин развивается простатит, у женщин — воспаление придатков, циститы. Пребывание в воде при температуре плюс 12 градусов в течение пяти минут может привести к переохлаждению организма со смертельным исходом. Поэтому если вы не принимали холодный душ хотя бы с осени и не имеете опыта моржевания, от проруби лучше держаться подальше.

Полезно ли купание в проруби
Полезно ли купание в проруби
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Кому противопоказаны купания в проруби:

Отказаться от купания в проруби стоит тем, у кого есть

  • сердечно-сосудистые заболевания 
  • эпилепсия и склонность к судорогам. 
  •  воспаление почек и бронхо-легочной системы.
  • гипертония.
  • проблемы с щитовидкой.
  • инфекционные заболевания.
  • аллергия на холод.

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Теги: Крещение, закаливание, купание в проруби
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