Узнайте, как выбрать зубную пасту для ребенка.

Что обязательно должно быть в составе детской зубной пасты pinterest

Читай также: Как выбрать правильный матрас: советы доктора Комаровского

Пасты различных фирм выпускаются для детей разных возрастных групп. Какую же зубную пасту лучше купить для своего ребенка из представленного в любом магазине или аптеке множества вариантов? Стоматолог Юлия Селютина рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе зубной пасты.



Стоматолог отметила, что зубная паста для ребенка должна быть ДЕТСКАЯ и важно обращать внимание на состав.



Абразивные вещества в составе детских зубных паст более мягкие, чем в пастах для взрослых.

Щадящим очищающим действием обладают диоксид титана и диоксид кремния, а вот карбоната кальция или бикарбоната натрия в детской зубной пасте быть не должно - эти абразивы более агрессивны и способны травмировать детские зубы.



Что обязательно должно быть в составе детской зубной пасты pinterest

0-3 года - 500 ppm;

4-7лет – 1000 ppm;

8-14лет – 1400 ppm.

Крайне не желателен в составе детской зубной пасты лаурилсульфат натрия. Этот компонент для пенообразования, он может быть токсичен, способен высушивать слизистую, аллергичен.Пасты, в состав которых входит триклозан, метронидазол, хлоргексидин, должны быть назначены врачом при наличии показаний. Они применяются курсами, а их постоянное и бесконтрольное использование нарушает микробиологическое равновесие полости рта.Обязательными компонентами зубной пасты должны быть гидроксиапатит, либо соединения фтора: монофторфосфат натрия, фторид натрия, аминофторид, фторид алюминия, фторид олова.Они нужны для качественной профилактики кариеса😁Рекомендуемое количество фтора в зависимости от возраста ребёнка:



Для безопасности ребёнка, не умеющего полоскать рот и сплёвывать зубную пасту, важно соблюдать правила использования продукта.

Кратность применения фторсодержащей зубной пасты - дважды в день.

Количество зубной пасты равно величине маленькой горошины (такое количество допустимо при проглатывании ее малышом).

Читай также: Лечение детей антибиотиками: распространенные ошибки родителей

Однако, существуют и противопоказания для применения фторсодержащих зубных паст - это проживание в регионах с повышенным содержанием фтора в водопроводной воде.

Для малышей и детей дошкольного возраста (до 5 лет), проживающих в таких регионах, рекомендуется использовать пасты без фтора. ВОЗ рекомендует использовать детские зубные пасты без вкуса и цвета.

Ранее мы писала, что следует знать о детских лекарствах.