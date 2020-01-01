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Что обязательно должно быть в составе детской зубной пасты

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Узнайте, как выбрать зубную пасту для ребенка.
Что обязательно должно быть в составе детской зубной пасты
Что обязательно должно быть в составе детской зубной пасты
pinterest

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Пасты различных фирм выпускаются для детей разных возрастных групп. Какую же зубную пасту лучше купить для своего ребенка из представленного в любом магазине или аптеке множества вариантов? Стоматолог Юлия Селютина рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе зубной пасты.

Стоматолог отметила, что зубная паста для ребенка должна быть ДЕТСКАЯ и важно обращать внимание на состав.

Абразивные вещества в составе детских зубных паст более мягкие, чем в пастах для взрослых.
Щадящим очищающим действием обладают диоксид титана и диоксид кремния, а вот карбоната кальция или бикарбоната натрия в детской зубной пасте быть не должно - эти абразивы более агрессивны и способны травмировать детские зубы.

Что обязательно должно быть в составе детской зубной пасты
Что обязательно должно быть в составе детской зубной пасты
pinterest

Крайне не желателен в составе детской зубной пасты лаурилсульфат натрия. Этот компонент для пенообразования, он может быть токсичен, способен высушивать слизистую, аллергичен.

Пасты, в состав которых входит триклозан, метронидазол, хлоргексидин, должны быть назначены врачом при наличии показаний. Они применяются курсами, а их постоянное и бесконтрольное использование нарушает микробиологическое равновесие полости рта.

Обязательными компонентами зубной пасты должны быть гидроксиапатит, либо соединения фтора: монофторфосфат натрия, фторид натрия, аминофторид, фторид алюминия, фторид олова.
Они нужны для качественной профилактики кариеса😁

Рекомендуемое количество фтора в зависимости от возраста ребёнка:

  • 0-3 года - 500 ppm;
  • 4-7лет – 1000 ppm;
  • 8-14лет – 1400 ppm.


Для безопасности ребёнка, не умеющего полоскать рот и сплёвывать зубную пасту, важно соблюдать правила использования продукта.

  • Кратность применения фторсодержащей зубной пасты - дважды в день.
  • Количество зубной пасты равно величине маленькой горошины (такое количество допустимо при проглатывании ее малышом).

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Однако, существуют и противопоказания для применения фторсодержащих зубных паст - это проживание в регионах с повышенным содержанием фтора в водопроводной воде.
Для малышей и детей дошкольного возраста (до 5 лет), проживающих в таких регионах, рекомендуется использовать пасты без фтора. ВОЗ рекомендует использовать детские зубные пасты без вкуса и цвета.

Ранее мы писала, что следует знать о детских лекарствах. 

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Теги: стоматолог, зубная паста, детская зубная паста
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