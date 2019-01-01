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Что нужно знать о кариесе

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Кариес — одно из самых распространённых заболеваний в мире.
Что нужно знать о кариесе
Что нужно знать о кариесе
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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала о том, что влияет на развитие кариеса.

Стоматолог отметила, что кариес - многофакторное заболевание. Эмаль зуба начинает разрушаться под воздействием бактерий, которые в норме есть во рту каждого человека. Эти бактерии питаются углеводами и выделяют кислоту, которая буквально растворяет эмаль.
Углеводы, как вы понимаете, это не только сахар. Грудное молоко и обычное, крупы, фрукты и овощи и т.д. - отличная пища для кариесогенных бактерий!

Помимо пищи развитию кариеса способствуют:

  • Генетическая предрасположенность;
  • Особенности формирования твердых тканей зубов в утробе матери;
  • Способность организма усваивать кальций из пищевых продуктов;
  • Недостаточное поступление фторидов в организм;
  • Неудовлетворительная гигиена полости рта;
  • Нарушение и изменение состава слюны ребенка;
  • Нарушение общего состояния организма ребенка.

Что нужно знать о кариесе
Что нужно знать о кариесе
Pinterest

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Если хотите дать ребенку сладость, то пусть она будет ПОЛЕЗНАЯ. Вместо сахара в них ксилит.
Это сахарозаменитель, который имеет приятный сладковатый вкус.

  • Нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта.
  • Увеличивает выработку ионов и ферментов, необходимых для восстановления эмали зубов.
  • Кариесогенные бактерии не могут расщепить ксилит, он не пригоден в пищу для них, а значит и кислоту произвести они не могут.

Следствие - защита от кариеса, и зубная эмаль в целости и сохранности.
Ксилит используется:

  • в пищевых продуктах - жвачки и конфеты;
  • в фармпродуктах для здоровья полости рта

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Присутствие ксилита в вышеуказанных продуктах. Не дает существующему кариесу прогрессировать.
Снижает количество зубного налета. Уничтожает вредные микроорганизмы, что помогает процессу реминерализации зубов.

Ксилит - диетический и диабетический подсластитель. В составе продукта обозначается Е967.

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Теги: стоматолог, кариес, советы стоматолога
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