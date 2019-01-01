Кариес — одно из самых распространённых заболеваний в мире.

Что нужно знать о кариесе Pinterest

Читай также: Какие эфирные масла опасны для здоровья

Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала о том, что влияет на развитие кариеса.

Стоматолог отметила, что кариес - многофакторное заболевание. Эмаль зуба начинает разрушаться под воздействием бактерий, которые в норме есть во рту каждого человека. Эти бактерии питаются углеводами и выделяют кислоту, которая буквально растворяет эмаль.

Углеводы, как вы понимаете, это не только сахар. Грудное молоко и обычное, крупы, фрукты и овощи и т.д. - отличная пища для кариесогенных бактерий!



Помимо пищи развитию кариеса способствуют:

Генетическая предрасположенность;

Особенности формирования твердых тканей зубов в утробе матери;

Способность организма усваивать кальций из пищевых продуктов;

Недостаточное поступление фторидов в организм;

Неудовлетворительная гигиена полости рта;

Нарушение и изменение состава слюны ребенка;

Нарушение общего состояния организма ребенка.

Что нужно знать о кариесе Pinterest

Читай также: Как сэкономить на лечении зубов

Если хотите дать ребенку сладость, то пусть она будет ПОЛЕЗНАЯ. Вместо сахара в них ксилит.

Это сахарозаменитель, который имеет приятный сладковатый вкус.

Нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта.

Увеличивает выработку ионов и ферментов, необходимых для восстановления эмали зубов.

Кариесогенные бактерии не могут расщепить ксилит, он не пригоден в пищу для них, а значит и кислоту произвести они не могут.

Следствие - защита от кариеса, и зубная эмаль в целости и сохранности.

Ксилит используется:

в пищевых продуктах - жвачки и конфеты;

в фармпродуктах для здоровья полости рта

Читай также: Какие заболевания возникают из-за контактных линз

Присутствие ксилита в вышеуказанных продуктах. Не дает существующему кариесу прогрессировать.

Снижает количество зубного налета. Уничтожает вредные микроорганизмы, что помогает процессу реминерализации зубов.



Ксилит - диетический и диабетический подсластитель. В составе продукта обозначается Е967.

Ранее мы писали, как сохранить здоровье сосудов