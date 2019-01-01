Узнайте, почему появляются синяки на теле без причины.

Проблемы с организмом, о которых могут сообщать синяки на теле Pinterest

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Если синяки без причины появляются регулярно, значит, капилляры страдают из-за какого-то системного внутреннего сбоя в работе организма. Ivona расскажет, какие могут быть причины.

Медикаменты

Прием лекарств, влияющих на кровь, может вызвать сильных синяков. В большинстве случаев они вызваны антидепрессантами, анальгетиками, противовоспалительными средствами, лекарствами, содержащими железо, и антиастматиками.

Наиболее известными препаратами, которые делают кровь более жидкой и могут привести к появлению синяков, являются аспирин, кавинтон и его аналоги.

Если вы заметили прямую связь между приемом лекарств и изменениями в вашей коже, стоит обратиться к специалисту. Может быть необходимо временно прекратить лечение, чтобы исключить риск внутреннего кровотечения.



Проблемы с организмом, о которых могут сообщать синяки на теле Pinterest

Заболевания крови

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Одна из возможных причин внезапного появления синяков может быть связана с заболеваниями крови и сосудов. Варикозное расширение вен, болезнь Виллебранда, тромбоцитопения или серьезный диагноз лейкемии всегда приводят к проблемам с кровообращением.

Не откладывайте визит к врачу, если заметите другие тревожные симптомы: боль и отечность ног, кровоточат десна, небольшие красные пятна на теле или носовые кровотечения.

Дефицит витаминов

Появление внезапных синяков на теле говорит о том , что организму не хватает важных элементов.

Таким образом, витамин В12 участвует в образовании крови, витамин К отвечает за коагуляцию, а витамин С играет фундаментальную роль в формировании новых тканей, без него кровеносные сосуды становятся хрупкими.

Другим важным витамином является P. Без него коллаген не вырабатывается, а стенки кровеносных сосудов становятся тонкими. Необходимо сдать анализы, чтобы определить есть ли дефицит витаминов.



Проблемы с организмом, о которых могут сообщать синяки на теле depositphotos.com

Упражнения с тяжелым весом

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Поднятие большого веса может быть вторичной причиной появления синяков. Это означает, что кровеносные капилляры были уже слабыми и вы переоценили свои силы, выбрав тяжелую тренировку.



Считается, что кровоподтеки, вызванные мышечной перегрузкой, не опасны, но означают, что вы принимаете нагрузку выше своего уровня силы и возможностей.

Гормональные изменения

Внезапные гормональные изменения являются одной из наиболее частых причин появления синяков. Такая ситуация может возникнуть при менопаузе, приеме гормональных препаратов или при беременности. Недостаток эстрогена значительно ослабляет кровеносные .

Диабет

Сахар и кровь - первые ассоциации, возникающие при упоминании этого заболевания. Диабет оказывает негативное влияние на систему кровообращения, поэтому могут появляться синяки. В этом случае этот процесс не обязательно сопровождает уже развившуюся болезнь, но может быть одним из первых симптомов. Также стоит обратить внимание на симптомы: сильная жажда, помутнение зрения, быстрая утомляемость.

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