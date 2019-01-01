Убираем лишние сантиметры

Узнайте, как быстро убрать лишний вес.

Красивый плоский живот – мечта любой представительницы прекрасного пола. Женщины готовы пойти на многое, чтобы достичь нужного эффекта. Впрочем, сейчас эта мечта перестала быть недостижимой. Современная косметология развивается колоссальными темпами, постоянно появляются новые методики, часть из которых способны обеспечить необходимый результат максимально быстро.

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Екатерина Дудикова - опытный врач-дерматолог с 14-летним опытом, практикующий специалист по аппаратным и лазерным методикам, основательница клиники лазерной и аппаратной косметологии Dr.Dudikova - познакомит вас с “экстренной помощью“ для быстрого снижения веса.

Екатерина Дудикова Пресс-служба

Делаем животик плоским

Физические упражнения и диеты помогают снизить общую массу тела, но уменьшить толщину прослойки жировой ткани в «проблемных» зонах (живот, бока, ноги) с их помощью практически невозможно.

Но косметология, предлагает разные методы устранения этой проблемы, например – прессотерапия.

Прессотерапия- это аппаратная методика лечения сжатым воздухом для стимулирования лимфовенозного оттока, что впоследствии влечет за собой массу положительных явлений для организма.

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По своей эффективности 1 сеанс прессотерапии равен 10 сеансам традиционного лимфодренажного массажа в ручной технике. Процедура хорошо переносится пациентами, не доставляет боли и дискомфорта, но что самое важное, устранение застоя жидкости является первым шагом на пути к стройности, благодаря чему прессотерапия для похудения является незаменимой для тех, кто хочет блистать красивым и подтянутым телом в новом пляжном сезоне.

Екатерина Дудикова Пресс-служба

Кому необходимо?

Прессотерапия тела эффективна при наличии таких показаний:

венозная недостаточность в хронической форме;

ожирение и целлюлит;

дряблость и отёчность;

необходимость в реабилитации после липосакции;

патологии лимфатической системы в независимости от характера происхождения;

деформирующий артроз;

трофические нарушения кожных покровов;

остаточные явления после инсультов;

хроническая усталость ног.

Также, прессотерапия ног служит средством профилактики варикозного расширения вен и образования тромбов даже для тех, у кого есть генетическая предрасположенность к данной патологии.

Техника проведения и эффективность

Прессотерапия от целлюлита проводится после предварительного обследования, для определения степени заболевания и разработки индивидуальной программы.

В клинике Dr.Dudikova для прессотерапии используется сертифицированная пневматическая машина BTL, официально признанная одной из лучших в мире. Её отличительными особенностями по сравнению с аналогами выступают:

расположение секторов аппликаторов внахлест, благодаря чему обеспечивается более мягкое движение лимфатической жидкости;

повышенная износостойкость материала аппликаторов (полиамид), который обладает антибактериальным эффектом;

наличие встроенной системы автоматической идентификации аппликаторов.

Прессотерапия выполняется в лежачем положении на кушетке. На пациента, в зависимости от области обработки, одевают:

для ног – специальные сапоги;

для бедер и живота – специальный корсет/пояс;

для рук – длинные перчатки.

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После этого запускается автоматическая программа, регулирующая попеременное нагнетание и отсасывание сжатого воздуха из аппликаторов. Для каждого пациента индивидуально выставляется давление каждой камеры в аппликаторе и отключаются некоторые сектора, если в этом есть такая необходимость. После сеанса пациент ощущает прилив сил и легкость.

Для получения максимального эффекта рекомендуется прессомассаж курсом из 10-15 сеансов длительностью 15-45 минут с периодичностью 2-3 раза в неделю. При необходимости повторный курс проводится через полгода.

Екатерина Дудикова Пресс-служба

Результат

Прессотерапия может использоваться как самостоятельный метод для снижения веса в Киеве, так и в качестве завершающего этапа терапевтического комплекса процедур, действие которых направлено на сохранение молодости и здоровья.

Результатами прессотерапии являются:

уменьшение или полное исчезновение отёков;

повышение мышечного тонуса;

восстановление эластичности кожи;

коррекция контуров фигуры;

заметный антицеллюлитный эффект;

торможение процессов старения;

ускорение обмена веществ;

повышение иммунитета;

устранение мышечных спазмов.

“Дополнение курса прессомассажей регулярными физическими нагрузками и сбалансированным питанием поможет сделать организм здоровым, а тело – красивым и подтянутым“, - убеждена доктор Дудикова.

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