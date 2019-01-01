Узнайте, на что следует обратить внимание.

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Пища - это энергия нашего тела. Пищеварительные ферменты во рту, желудке и кишечнике расщепляют сложные молекулы пищи на более простые структуры, такие как сахара и аминокислоты, которые проходят через кровоток во все наши ткани. Клетки используют энергию, хранящуюся в химических связях этих более простых молекул, чтобы поддерживать привычную жизнедеятельность. Мы рассчитываем доступную энергию во всех продуктах питания с помощью единиц измерения, известных как калории или килокалории - количество энергии, необходимое для нагрева одного килограмма воды на один градус Цельсия. Жиры обеспечивают примерно девять калорий на грамм, тогда как углеводы и белки дают только четыре. Клетчатка содержит две калории, потому что ферментам в пищеварительном тракте человека очень трудно разделить ее на более мелкие молекулы.

Каждая цифра калорийности продукта на этикетках, которую вы когда-либо видели, основана на этих оценках или на их скромных выводах. Тем не менее, последние исследования показывают, что для точного расчёта общего количества калорий, которое кто-то получает из данной пищи, необходимо принять во внимание множество факторов, включая то, меняется ли калорийность и химическая структура продукта при приготовлении, и сколько энергии расходует организм на расщепление разных видов пищи.



Что не так с подсчетом калорий? pinterest.com

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Как бы ни старались ученые и производители, пищеварение оказывается настолько фантастически сложным механизмом, что мы, вероятно, никогда не получим формулу для безошибочного подсчета калорий.

Немного истории

Недостатки в современном подсчете калорий выявили в 19 веке, когда американский химик Уилбур Олин Атуотер разработал систему, которой до сих пор используются сегодня, для расчета среднего количества калорий в одном грамме жира, белка и углевода. Но тогда он не учел, что каждый организм может усвоить тот или иной продукт по-своему.

Например, посмотрим, как овощи различаются по своей усвояемости. Мы едим стебли, листья и корни сотен разных растений. Стенки растительных клеток в стеблях и листьях некоторых видов намного жестче, чем у других видов. Даже в пределах одного растения долговечность клеточных стенок может отличаться. Более старые листья, как правило, имеют более прочные клеточные стенки, чем молодые. Чем слабее или более разрушены клеточные стенки растительного материала, который мы едим, тем больше калорий мы получаем от него.

Исследования показывают, что арахис, фисташки и миндаль перевариваются значительно хуже, чем другие продукты с аналогичным уровнем белков, углеводов и жиров, что означает, что они отдают меньше калорий, чем можно было бы ожидать. Например, когда люди едят миндаль, они получают всего 129 калорий на порцию, а не 170 калорий, указанных на этикетке.

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Даже продукты, которые не эволюционировали, чтобы пережить пищеварение, заметно различаются по своей усвояемости. Белки могут потреблять в пять раз больше энергии для переваривания, чем жиры, потому что наши ферменты должны распутывать плотно намотанные цепочки аминокислот, из которых строятся белки. Тем не менее, этикетки продуктов питания не учитывают эти расходы. Некоторые продукты, такие как мед, так легко перевариваются, что наша пищеварительная система практически не задействуется. Он быстро всасывается через стенки нашего кишечника в кровоток – вот и все.



Что не так с подсчетом калорий? pinterest.com

Процесс приготовления и индивидуальные факторы

Самая большая проблема современных калорийных этикеток заключается в том, что они не учитывают процесс приготовления, который резко меняет объем энергии, который мы получим от пищи.

Не менее важным фактором недостоверности калорийности продукта являются индивидуальные факторы. Даже если два человека едят один и тот же картофель или кусок мяса, приготовленный одинаково, они не получат из него одинаковое количество калорий. Люди различаются практически по всем признакам, включая незаметные черты, такие как размер кишки.

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Мы также сильно отличаемся друг от друга тем, что ученые считают дополнительным органом человеческого организма - сообществом бактерий, живущих в кишечнике. У человека два типа бактерий, Bacteroidetes и Firmicutes, доминируют в кишечнике. Исследователи обнаружили, что у людей с ожирением в кишечнике больше Firmicutes, и предположили, что некоторые люди страдают ожирением, отчасти потому, что дополнительные бактерии делают их более эффективными при метаболизме пищи: поэтому вместо того, чтобы часть пищи вывести в качестве отходов, больше питательных веществ попадают в организм и хранится в виде жира.



Что не так с подсчетом калорий? pinterest.com

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Мало кто пытался улучшить подсчет калорий на этикетках продуктов питания, основываясь на современном понимании пищеварения человека. Простой подсчет калорий на основе пищевых этикеток - это слишком упрощенный подход к здоровому питанию, который не обязательно улучшает здоровье, даже если и помогает похудеть. Вместо этого следует обращать внимание на качество пищи и ее состав. Обработанные продукты настолько легко перевариваются в желудке и кишечнике, что дают много энергии на очень небольшой отрезок времени. Напротив, овощи, орехи и цельнозерновые продукты обеспечивают энергией на длительное время и содержат больше питательных веществ в виде витаминов и минералов. Именно качество пищи и обеспечение организма необходимыми питательными веществами должно быть основой построения сбалансированного и здорового рациона.



Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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