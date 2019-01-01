Плод помело богат витаминами группы В, которые просто необходимы организму в холодное время.

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему в зимний рацион нужно добавить помело.



Диетолог отметила, что это самый большой из цитрусовых фрукт, он слаще и менее кислый, чем грейпфрут. Мякоть помело более сухая, чем в других цитрусовых.



Может быть 25 см в диаметре и весить до 2 кг. Кожура может достигать даже 5 см толщиной.

Фрукт помело продают упакованным в пленку, которая обтянута сеткой. Это защищает, создает барьер от различной плесени, не дает возможности распространиться ей на другие фрукты.



Когда выбираете конкретный фрукт, следует руководствоваться его весом, потому что чем тяжелее помело, как правило, более спелое. После покупки лучше оставить фрукт на несколько дней при комнатной температуре, чтобы он приобрел аромат и стал слаще.



Диетолог назвала полезные свойства помело pinterest.com

В 100 г этого вкусного фрукта находится 88% воды, и только 38 ккалорий. Поэтому может быть вкусным и здоровым заменителем сладостей.Кроме того, это богатый источник пищевой клетчатки, которая эффективно ускоряет процессы пищеварения. Достаточно съесть всего пару кусочков плода, чтобы появилось ощущение сытости.

Традиционно помело едят сырым - тогда хорошо чувствуете вкус и аромат. Помело также

хорошее дополнение к фруктовым и овощным салатам.



Как и другие цитрусовые помело содержит витамины: витамин С, витамины B1, B2, бета-каротин, кальций. Этот малоизвестный фрукт является ценным источником биофлавоноидов - антиоксидантов.

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Рекомендуется людям при атеросклерозе, с ослабленным иммунитетом и проблемами кожи. Его очень полезно употреблять для профилактики гриппа и других ОРВИ, так как кроме витамина С, он содержит фруктовые кислоты и эфирные масла, которые являются естественными фитонцидами.

Взрослым рекомендуется съедать не более 100 г цитруса в день.



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