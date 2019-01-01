Узнайте какими болезнями можно заразиться от домашних питомцев.

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ВОЗ отмечает, что в 99% заболеваний источником вируса бешенства были собаки. Зато, домашние кошки чаще всего становятся причиной токсоплазмоза, который очень опасен для беременных. Какие болезни передаются от животных к людям и как уберечься от них, имея домашнего любимца, рассказали в МОЗ.

Домашние животные стали частью жизни многих людей. Они помогают побороть одиночество, улучшить настроение. Существует даже отдельный вид терапии, так называемая, пэт-терапия. Это индивидуальная или групповая активность, к которой привлекают животных для улучшения самочувствия пациентов.



Какие болезни переносят домашние животные pinterest.com

Однако из-за неосторожного отношения к состоянию здоровья ваших любимцев и пренебрежительного отношение к правилам гигиены можно заразиться различными болезнями.

Лептоспироз

Это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Чаще всего бактерия попадает в воду с мочой инфицированных грызунов, реже других животных. Заболеть лептоспирозом можно, контактируя с инфицированными животными. В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы или раны на коже.

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Лептоспироз часто сложно диагностировать, ведь симптомы похожи на проявления других заболеваний - например, могут напоминать грипп, который более характерен осенью и зимой. К тому же, время заболевание может протекать бессимптомно. Оно может привести к поражению почек, печени

Токсоплазмоз

Это инфекция, вызванная Toxoplasma gondii. Она распространена среди птиц и млекопитающих. Однако именно домашние кошки становятся наилучшей средой для существования этой бактерии.

Заразиться ею можно через экскременты домашнего любимца. Например, во время уборки кошачьего туалета. Также токсоплазмозом можно заболеть при обработке сырого мяса, или употребляя плохо проваренное или прожаренное мясо.

Часто болезнь протекает без симптомов, однако острая форма может вызвать тошноту, судороги, воспаление лимфоузлов и высокую температуру.

Заболевание особенно опасно для беременных, ведь может вызвать серьезные патологии у плода и даже спровоцировать выкидыш. Кроме того, у младенца может появиться врожденный токсоплазмоз, желтуха или умственная отсталость.



Какие болезни переносят домашние животные pinterest.com

Бешенство

Это вирусная, смертельная инфекция, развитие которой у человека можно предупредить введением сыворотки людям и вакцинацией животных. Возбудителем является вирус Neuroryctes rabici.

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Чаще всего наблюдается у диких животных или подобранных с улицы. Передается через кровь, слизистую и слюну через укус. Запомните, что после укуса не надо ждать симптомов, лучше сразу обратиться за медицинской помощью. Ведь сразу обнаружить, что вы больны, не получится. Инкубационный период составляет от 10 дней.

Лучший способ уберечься от последствий - это вакцинация. Все, кто получил травму, нанесенную животным с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством, должны обязательно обратиться в больницу и получить бесплатную медицинскую помощь.

Также вы можете сделать профилактическую прививку.

Сальмонеллез

Это острое кишечное инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Salmonella. Симптомами болезни могут быть: температура, диарея, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Можно подхватить при контакте с животными или убирая за ними. Сальмонеллы практически не реагируют на антибиотики, поэтому лечение занимает много времени и усилий.

Токсокароз

Это паразитарное заболевание, обусловленное нематодами, которые паразитируют в кишечнике собак (Toxocara canis) или кошек (Toxocara mystaх). Чаще всего болезнь передается детям через контакт с домашними животными.

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Симптомами токсокароза характерные высыпания на теле, опухает лицо, температура.Также увеличиваются лимфатические узлы. У больных токсокарозом появляется боль в животе, рвота, метеоризм, понос. Часто выражены симптомы поражения центральной нервной системы. Если личинки попали в глаза, то симптомами могут быть покраснение, снижение зрения и белые вкрапления на зрачках .



Какие болезни переносят домашние животные pinterest.com

Фелиноз (в быту - болезнь кошачьей царапины).

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Это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является микроорганизм группы ОЛТ Bartonella henselae. Резервуаром для инфекции являются кошки (особенно сиамские), ведь возбудитель болезни является представителем нормальной микрофлоры полости рта у котов.

Симптомы болезни: на месте укуса возникает образования, внешне похожее на укус насекомых, увеличение лимфоузлов, температура.

Рекомендации владельцам животных:

периодически проходите профилактические осмотры;

регулярно приводите на профилактические осмотры к ветеринару своего любимца и вакцинируйте свою домашнее животное;

после контакта с домашними животными и после уборки за ними тщательно мойте руки с мылом под проточной водой;

избегайте укусов и царапин, если вы все-таки получили повреждения от животного, немедленно продезинфицируйте рану;

не позволяйте вашим домашним любимцам облизывать ваши порезы или раны;

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