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Анита Луценко назвала безопасную скорость потери веса

Комментариев: 1
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Анита Луценко назвала безопасную скорость потери веса
Анита Луценко назвала безопасную скорость потери веса
facebook.com/anitasporty

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Начиная худеть, каждая девушка хочет поскорее увидеть результат. Существует много диет, которые обещают в короткий срок избавиться от 7, 10 лишних кг. Но  вот о том, какой вред организму может нанести такой быстрый результат мало кто задумывается. Популярный фитнес-тренр Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала, какая скорость похудения нормальная.

Я часто слышу, как кто-то психует и расстраивается если на весах утром нет -1, а лучше -2 кг  после более-менее нормального питания целый день!

Так вот! У меня к вам с одной стороны хорошие, с другой плохие новости. Нормальный, обычный сброс веса- это именно 500 г/ неделю! Это отлично, вы молодец! Прям огонь! Так держать и все в этом же духе) да, бывает и больше, особенно если сходят отёки. Но нам же важен именно жир, а не вода.
Просто имейте терпение и помните про маятник! Качнется в одну сторону, жди отдачи и в другую и в похудении это как нельзя круче подтверждается. Так что терпения вам и вдохновения в постепенной работе над собой. - написала Анита Луценко

Ранее мы писали, какое простое упражнение рекомендует делать Анита Луценко. 

 

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Теги: Анита Луценко, похудение
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.12.2019, 13:25
Оценка:  0
гость
Это новый тренд - когда у тренера кривошее? И лучше пускай толстяки с взваженi та шасливI пойдут и сделают компьютерную томографию позвоночника, после твоих тренировок.
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