Анита Луценко назвала безопасную скорость потери веса

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Начиная худеть, каждая девушка хочет поскорее увидеть результат. Существует много диет, которые обещают в короткий срок избавиться от 7, 10 лишних кг. Но вот о том, какой вред организму может нанести такой быстрый результат мало кто задумывается. Популярный фитнес-тренр Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала, какая скорость похудения нормальная.

Я часто слышу, как кто-то психует и расстраивается если на весах утром нет -1, а лучше -2 кг после более-менее нормального питания целый день!

Так вот! У меня к вам с одной стороны хорошие, с другой плохие новости. Нормальный, обычный сброс веса- это именно 500 г/ неделю! Это отлично, вы молодец! Прям огонь! Так держать и все в этом же духе) да, бывает и больше, особенно если сходят отёки. Но нам же важен именно жир, а не вода.

Просто имейте терпение и помните про маятник! Качнется в одну сторону, жди отдачи и в другую и в похудении это как нельзя круче подтверждается. Так что терпения вам и вдохновения в постепенной работе над собой. - написала Анита Луценко