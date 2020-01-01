Экстремальные метеорологические явления становятся более интенсивными и частыми.

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Оксфордский словарь объявил фразой 2019 выражение “climate emergency“ ( “чрезвычайная климатическая ситуация“). Согласно данным авторов словаря, за последний год это выражение использовали в 100 раз чаще. Это свидетельствует о большой востребованности климатической темы в обществе.

В период с 2030-го по 2050-му, по оценке ВОЗ, глобальное изменение климата может вызвать около 250 000 смертей ежегодно во всем мире, в частности:

38 000 смертей среди пожилых людей из-за жары;

48 000 - из-за диареи;

6 0000 - из-за малярии;

95 000 - из-за детского недоедания.

ВОЗ прогнозирует, что в будущем изменения климата могут серьезно влиять на здоровье.



Как перемены климата влияют на здоровье pinterest.com

Частые экстремальные погодные условия могут привести к росту показателей травматизма и даже смертности. После наводнений возможны вспышки инфекционных заболеваний, особенно когда частично или полностью разрушены инженерные коммуникации (системы водоснабжения и канализации).

Повышение глобальной температуры может негативно повлиять на обеспеченность продовольствием. Прогнозируют, что к 2090 климатические изменения могут:

удвоить сильные засухи;

в шесть раз увеличить среднюю продолжительность засух;

привести к 10-30-кратного увеличения территорий, пораженных сильной засухой.

Недостаток воды, необходимой для соблюдения правил гигиены, как и ее избыток за частых дождей, увеличивают риск развития диарейных болезней. Они распространяются через загрязненные еду и воду.



Как перемены климата влияют на здоровье pinterest.com

Диарейные болезни является одной из основных причин детской смертности в результате инфекционных заболеваний .



Сильная жара может стать причиной роста заболеваемости и смертности, особенно среди пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями.

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Кроме периодов сильной жары, повышение температуры воздуха может ускорять приход пильного сезона, когда учащаются астматические приступы. Каждый год около 800 000 людей умирает от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных загрязненным воздухом в городах.

Изменения температуры и режима осадков повлияют на ареал насекомых, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Наибольшую угрозу для здоровья населения составляют малярия и лихорадка денге.



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