Как лечить ячмень
Ячмень на глазу – очень распространенная проблема.
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Многим знакома такая проблема, как ячмень на глазу. Она возникает внезапно, при этом может доставлять массу неудобств взрослым и детям. Узнайте, как лечить ячмень и когда нужно обращаться к врачу.
Что такое ячмень
Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосистой части ресниц, возникающее в результате инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком. Он может быть также жидким, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как исчезнет, может причинять дискомфорт.
Что делать, если появился ячмень:
- Чтобы уменьшить воспаление, необходимо приложить к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.
- Примочки из сока алоэ, который следует развести водой в соотношении 1:10.
- Приготовить отвар из семян укропа и делать компрессы
- Для промывание используют настойку лаврового листа.
- Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.
- Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.
- Также стоит использовать антибактериальные капли для лечения ячменя, чтобы воздействовать непосредственно на бактерии, вызвавшие данное проявление. Капли обязательно использовать во время вытекания гноя и в случаях, если гнойник возник во внутренней части века. Мазь можно наносить, если гнойник растёт с внешней стороны века.
- Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.
- Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух.
Когда необходимо обращаться к врачу:
- Если возникает сильная боль и отек.
- Если ячмень не проходит в течение нескольких недель.
- Если возникли проблемы со зрением
Как предотвратить появление ячменя
- Появлению ячменя не всегда можно предотвратить. Но существуют базовые правила, которые уменьшат риск его возникновения
- Прежде всего не одевайте линзы грязными руками.
- Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.
- Не используйте косметику, в которой истек срок годности.
- Не используйте одними полотенцами и общей косметикой с людьми, у которых ячмень.
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