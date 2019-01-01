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Как лечить ячмень

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Ячмень на глазу – очень распространенная проблема.
Как лечить ячмень
Как лечить ячмень
pinterest.com

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Многим знакома такая проблема, как ячмень на глазу. Она возникает  внезапно, при этом может доставлять массу неудобств взрослым и детям. Узнайте, как лечить ячмень и когда нужно обращаться к врачу. 

Что такое ячмень

Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосистой части ресниц, возникающее в результате инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком. Он может быть также жидким, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как исчезнет, ​​может причинять дискомфорт.

Как лечить ячмень
Как лечить ячмень
pinterest.com

Что делать, если появился ячмень:

  • Чтобы уменьшить воспаление, необходимо приложить  к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.
  • Примочки из сока алоэ, который следует развести водой в соотношении 1:10.
  • Приготовить отвар из семян укропа и делать компрессы
  • Для промывание используют настойку лаврового листа.
  • Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.
  • Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.
  • Также стоит использовать антибактериальные капли для лечения ячменя, чтобы воздействовать непосредственно на бактерии, вызвавшие данное проявление. Капли обязательно использовать во время вытекания гноя и в случаях, если гнойник возник во внутренней части века. Мазь можно наносить, если гнойник растёт с внешней стороны века.
  • Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.
  • Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух.

Как лечить ячмень
Как лечить ячмень
pinterest.com

Когда необходимо обращаться к врачу:

  • Если возникает сильная боль и отек.
  • Если ячмень не проходит в течение нескольких недель.
  • Если возникли проблемы со зрением 

Как предотвратить появление ячменя

  • Появлению ячменя не всегда можно предотвратить. Но существуют базовые правила, которые уменьшат риск его возникновения
  • Прежде всего  не одевайте линзы грязными руками.
  • Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.
  • Не используйте косметику, в которой истек срок годности.
  • Не используйте одними полотенцами и общей косметикой с людьми,  у которых ячмень.

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Теги: ячмень, лечить ячмень
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Источник: moz.gov.ua

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