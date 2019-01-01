Ячмень на глазу – очень распространенная проблема.

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Многим знакома такая проблема, как ячмень на глазу. Она возникает внезапно, при этом может доставлять массу неудобств взрослым и детям. Узнайте, как лечить ячмень и когда нужно обращаться к врачу.

Что такое ячмень

Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосистой части ресниц, возникающее в результате инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком. Он может быть также жидким, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как исчезнет, ​​может причинять дискомфорт.



Как лечить ячмень pinterest.com

Что делать, если появился ячмень:

Чтобы уменьшить воспаление, необходимо приложить к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.

Примочки из сока алоэ, который следует развести водой в соотношении 1:10.

Приготовить отвар из семян укропа и делать компрессы

Для промывание используют настойку лаврового листа.

Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.

Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.

Также стоит использовать антибактериальные капли для лечения ячменя, чтобы воздействовать непосредственно на бактерии, вызвавшие данное проявление. Капли обязательно использовать во время вытекания гноя и в случаях, если гнойник возник во внутренней части века. Мазь можно наносить, если гнойник растёт с внешней стороны века.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.

Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух.

Как лечить ячмень pinterest.com

Если возникает сильная боль и отек.

Если ячмень не проходит в течение нескольких недель.

Если возникли проблемы со зрением

Как предотвратить появление ячменя

Появлению ячменя не всегда можно предотвратить. Но существуют базовые правила, которые уменьшат риск его возникновения

Прежде всего не одевайте линзы грязными руками.

Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.

Не используйте косметику, в которой истек срок годности.

Не используйте одними полотенцами и общей косметикой с людьми, у которых ячмень.

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