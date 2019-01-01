Что следует знать о сепсисе
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Ежегодно в мире фиксируют 30 миллионов случаев сепсиса, а около 6 миллиона человек умирают из-за этой болезни. Термин “сепсис“ часто ошибочно трактуют как “заражение крови“. Сепсис возникает, когда реакция организма на инфекцию вызывает поражение собственных тканей и органов. По определению ВОЗ, сепсис - это опасная дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Наиболее частой причиной сепсиса являются острые гнойные заболевания мягких тканей, составляющих в структуре сепсиса 44-52% - так называемый первичный сепсис.
Что следует знать о сепсисе:
- Если болезнь не распознавать на ранней стадии, может произойти септический шок - частая причина смерти пациентов в отделениях интенсивной терапии, развивается у 40% септических больных.
- Сепсис может быть вызван любым типом инфекционного патогена. Устойчивость к противомикробным препаратам является главным фактором, обуславливающим отсутствие клинического ответа на лечение и быстрое развитие сепсиса и септического шока.
- Возбудителями сепсиса могут быть почти все известные патогенные и условно-патогенные бактерии. Наиболее распространенные: стафилококки (50,7%), стрептококки (5,2%), кишечная палочка (3,6%), синегнойная палочка (1,7%), протей (0,5%).
Симптомы заболевания:
К тревожным признакам и симптомам относятся повышение или понижение температуры тела и озноб, изменение психического состояния, затрудненное/учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, ослабление пульса/низкое кровяное давление, олигурия, синюшность или мраморность кожи, похолодание конечностей и сильные боли или дискомфорт в теле.
Кто подвергается риску?
Сепсис может развиться у любого человека с инфекцией, однако повышенному риску подвергаются уязвимые группы населения,такие как пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, госпитализированные пациенты и лица с ВИЧ/СПИДом, циррозом печени, раком, заболеваниями почек, аутоиммунными заболеваниями и удаленной селезенкой.
Как предотвратить сепсис:
Сепсис часто является следствием инфекции, чтобы уменьшить риск его появления, надо лечиться сознательно:
- принимайте антибиотики только по назначению;
- завершайте весь курс антибиотиков;
- не принимайте антибиотики (тем более чужие) без надобности, чтобы уменьшить шансы на развитие устойчивых к антибиотикам инфекций;
- придерживайтесь гигиены рук;
- попросите своего врача, медсестру или другого медицинского работника вымыть руки перед контактом с вами, если вы этого не видели;
- убедитесь, что для любой инвазивной процедуры применяют стерильное оборудования (например, для ввода мочевого катетера или внутривенного катетера)
- проконсультируйтесь с врачом относительно рекомендуемых прививок от инфекционных заболеваний;
- вакцинируйтесь против сезонного гриппа;
- кашляйте и чихайте в сгиб локтя, а не в ладонь (чтобы предотвратить распространение инфекции, если вы больны)
- ведите здоровый образ жизни - с правильным питанием, физическими упражнениями и достаточным отдыхом;
- обратитесь за помощью, если ваше состояние ухудшается.
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