Сепсис развивается, когда ответ организма на инфекцию приводит к повреждению его собственных тканей и органов, и может привести к смерти или серьезному ухудшению состояния.

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Ежегодно в мире фиксируют 30 миллионов случаев сепсиса, а около 6 миллиона человек умирают из-за этой болезни. Термин “сепсис“ часто ошибочно трактуют как “заражение крови“. Сепсис возникает, когда реакция организма на инфекцию вызывает поражение собственных тканей и органов. По определению ВОЗ, сепсис - это опасная дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Наиболее частой причиной сепсиса являются острые гнойные заболевания мягких тканей, составляющих в структуре сепсиса 44-52% - так называемый первичный сепсис.

Что следует знать о сепсисе:

Если болезнь не распознавать на ранней стадии, может произойти септический шок - частая причина смерти пациентов в отделениях интенсивной терапии, развивается у 40% септических больных.

Сепсис может быть вызван любым типом инфекционного патогена. Устойчивость к противомикробным препаратам является главным фактором, обуславливающим отсутствие клинического ответа на лечение и быстрое развитие сепсиса и септического шока.

Возбудителями сепсиса могут быть почти все известные патогенные и условно-патогенные бактерии. Наиболее распространенные: стафилококки (50,7%), стрептококки (5,2%), кишечная палочка (3,6%), синегнойная палочка (1,7%), протей (0,5%).

Симптомы заболевания:

К тревожным признакам и симптомам относятся повышение или понижение температуры тела и озноб, изменение психического состояния, затрудненное/учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, ослабление пульса/низкое кровяное давление, олигурия, синюшность или мраморность кожи, похолодание конечностей и сильные боли или дискомфорт в теле.



Что следует знать о сепсисе depositphotos.com

Кто подвергается риску?

Сепсис может развиться у любого человека с инфекцией, однако повышенному риску подвергаются уязвимые группы населения,такие как пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, госпитализированные пациенты и лица с ВИЧ/СПИДом, циррозом печени, раком, заболеваниями почек, аутоиммунными заболеваниями и удаленной селезенкой.

Как предотвратить сепсис:



Сепсис часто является следствием инфекции, чтобы уменьшить риск его появления, надо лечиться сознательно:

принимайте антибиотики только по назначению;

завершайте весь курс антибиотиков;

не принимайте антибиотики (тем более чужие) без надобности, чтобы уменьшить шансы на развитие устойчивых к антибиотикам инфекций;

придерживайтесь гигиены рук;

попросите своего врача, медсестру или другого медицинского работника вымыть руки перед контактом с вами, если вы этого не видели;

убедитесь, что для любой инвазивной процедуры применяют стерильное оборудования (например, для ввода мочевого катетера или внутривенного катетера)

проконсультируйтесь с врачом относительно рекомендуемых прививок от инфекционных заболеваний;

вакцинируйтесь против сезонного гриппа;

кашляйте и чихайте в сгиб локтя, а не в ладонь (чтобы предотвратить распространение инфекции, если вы больны)

ведите здоровый образ жизни - с правильным питанием, физическими упражнениями и достаточным отдыхом;

обратитесь за помощью, если ваше состояние ухудшается.

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