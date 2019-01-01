Узнайте, как уменьшить негативное влияние компьютера на ваше зрение.

Как снизить нагрузку на глаза при постоянной работе за компьютером pinterest.com

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Сухость, покраснение, воспаление, раздражение и усталость глаз, головные боли — все это является следствием постоянно возрастающих требований к зрению и влияния компьютера на здоровье глаз. Окулисты свидетельствуют о растущем числе пациентов, ухудшение зрения у которых напрямую связано с работой на компьютере.

Используйте адекватное освещение

Во многих случаях усталость глаз вызвана избытком яркого света, либо от солнечного света, проникающего через окно, либо от очень сильного света, исходящего от внутреннего освещения. При использовании компьютера окружающее освещение должно быть примерно наполовину менее ярким, чем обычно в большинстве офисов.



Как снизить нагрузку на глаза при постоянной работе за компьютером pinterest.com

Минимизируйте блики

Свечение на стенах и поверхности, а также отражения на экране компьютера также могут вызвать усталость глаз. Подумайте об установке антибликового экрана на монитор.

Отрегулируйте настройки экрана компьютера

Если вы отрегулируете настройки на экране компьютера, это поможет снизить усталость глаз

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Яркость. Яркость монитора должна соответствовать окружающему освещению. Её можно настроить, ориентируясь на белый фон страницы сайта: если он выглядит как источник света в помещении, значит, у монитора слишком высокая яркость. Если фон кажется блеклым и серым, то яркость стоит повысить.



Размер текста и контраст. Настройте размер и контрастность текста в соответствии с вашими требованиями, особенно если вы собираетесь читать или писать длинные документы. Текст должен быть в три раза крупнее самого маленького размера, который вы можете прочитать с расстояния 50-76 сантиметров. Лучше всего глаза воспринимают чёрный текст на белом или лёгком жёлтом фоне.

Цветовая температура. В большинстве мониторов предусмотрена ручная настройка цветовой температуры. В тёмных помещениях лучше использовать тёплые тона (ближе к жёлтому), а в ярко освещённых более холодные, голубоватые. Также есть приложения, которые автоматически настраивают цветовую температуру, учитывая время суток и уровень освещения вокруг пользователя.



Как снизить нагрузку на глаза при постоянной работе за компьютером pinterest.com

Отдыхайте

Чтобы снизить риск возникновения компьютерного зрительного синдрома и болей в шее, спине и плечах, делайте перерывы в течение рабочего дня . Во время этих перерывов походите, по возможности сделайте наклоны, поднимитесь/ спуститесь по ступенькам.

Уход за глазами

Если вы носите линзы, то при работе за компьютером глаза напрягаются сильнее. Чтобы уменьшить напряжение на глаза, можно один или два раза в неделю менять линзы на очки

Упражнение

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Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и в течение 20 секунд смотрите на любой объект на расстоянии шести метров от вас.

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