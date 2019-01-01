Семейный врач ответил на самые попурные вопросы.

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В рамках формата МОЗ Украины “Спроси у доктора“ на вопросы пациентов о гриппе и ОРВИ ответил семейный врач, врач общей практики - Кирилл Васильченко.



Как отличить грипп от ОРВИ?

Грипп - это острая респираторная вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

Симптомы, которые отличают грипп от ОРВИ: молниеносное начало болезни, миалгии (боль в мышцах), температура тела свыше 38 С, слабость, усталость, озноб, головная боль.

Из-за осложнений грипп опасен (например, пневмония и почечная недостаточность), поэтому очень важно вовремя установить диагноз и начать лечение.



ОРВИ и грипп: ответы на самые популярные вопросы depositphotos.com

В каком случае следует обратиться за профессиональной помощью?

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Если у человека типичные симптомы гриппа, следует проконсультироваться со своим семейным врачом и выполнять его указания.

Если осложнения, к врачу нужно обращаться сразу. При осложнениях у пациента появляются характерные симптомы. Это частое поверхностное дыхание, судороги.

Также если человек относится к группам риска:

Это люди старше 65 лет,

люди с избыточным весом,

люди, имеющие хронические заболевания (например, бронхиальная астма или хронический обструктивный бронхит)

иммуносупрессия (например, онкобольные, ВИЧ-ассоциированные)

Какую температуру следует снижать при болезни и средства лучше для этого использовать?

Температура тела, которую нужно снижать, для детей и взрослых разная. Детям следует снижать температуру, которая достигает отметки 38 С. Взрослый пациент должен снизить температуру, если она превысила отметку 38.5 С.Для этого нужно использовать парацетамол или ибупрофен.

Нельзя применять ацетилсалициловую кислоту (аспирин). При применении аспирина возможен синдром Рея. Это печеночная недостаточность и энцефалопатия.



ОРВИ и грипп: ответы на самые популярные вопросы depositphotos.com

Лечится грипп антибиотиками?



Грипп не лечится противовирусными средствами и антибиотиками. При тяжелом течении болезни специалистами может быть назначена специфическая противовирусная терапия - озельтамивир. Это рецептурные лекарственные средства, назначаемые врачами при тяжелом течении гриппа.

Можно ли заболеть гриппом из-за переохлаждения?

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Единственный способ заболеть гриппом и ОРВИ - это контакт с человеком, у которого есть вирус. Температурный режим - это один из самых распространенных мифов. Даже если человек получил переохлаждение, с хорошей иммунной системой и отсутствием контакта с больными, она не заболеет.

Как долго после того, как исчезли симптомы, человек может инфицировать других?



Пациент может быть заразным за день-два до начала болезни и еще в среднем 7-10 дней от начала симптомов.



ОРВИ и грипп: ответы на самые популярные вопросы depositphotos.com

Методы профилактики гриппа и ОРВИ?



Основным методом профилактики гриппа является вакцинация. Методом профилактики ОРВИ является соблюдение гигиены: мытье рук, проветривание помещения, пребывание на свежем воздухе, закаливание, сбалансированное питание, правильный режим сна и отдыха.

Что должен сделать человек, решивший сделать прививку от гриппа?



Сначала пациент должен записаться на прием к своему семейному врачу, чтобы узнать, можно ли делать прививку.

Если вакцина приобретается в аптечном киоске, не находится в медицинском учреждении:

сохраните чек на вакцину, которую вы покупаете (должно пройти не более двух часов между покупкой и введением вакцины)

попросите сертификат на вакцину. Копия сертификата выдается аптечной сетью;

обязательно возьмите сумку-холодильник с хладагентом и термометром, ведь нужно соблюдать температурный режим для хранения вакцины.

Как правильно вакцинировать ребенка от гриппа?

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Ребенка можно вакцинировать в возрасте от 6 мес. Если ребенку до 9 лет и он до этого не был вакцинирован от гриппа, ему надо делать две прививки с разницей в месяц. Сначала одну, через месяц - следующую. Все последующие годы, даже если ей до 9 лет, уже нужно только одну прививку.

Ребенок, которому сделали прививку, может контактировать с младенцами. Вакцина инактивированная, поэтому прививки не повлияет на других членов семьи.

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