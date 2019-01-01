В шоу "Без краватки" врач рассказал, почему не хотел бы быть артистом .

Стоматолог Ярослав Заблоцкий: "Мне скучно в зоне комфорта" пресс-служба

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Ярослав Заблоцкий - доктор медицинских наук и один из самых известных стоматологов Украины с более чем 30-летним стажем работы. В интервью Иванне Онуфрийчук на канале НЛО TV он рассказал о строительстве собственного дома и как он стал стоматологом и телеведущим.

Ярослав, твой дом во Львове стал локацией для украинского фильма Selfie party. Более того, ты там как актер. Как ты попал в киноиндустрию?

Я туда попал, когда Любимир Левицкий (украинский режиссер, режиссер фильма Selfie party, - ред.) увидел мой дом. И захотел на этой локации снять фильм об украинской тусовке. И все было хорошо, моя жена тоже согласилась на съемки фильма в нашем доме. И Любимир тогда сказал, что он хотел бы, чтобы мы на время съемок уехали из дома. Мы сказали, что мы согласны, но Любомир еще попросил, чтобы мы оставили ключи от нашего дома. Тогда мы отказали в съемках фильма. И Любомир тогда полгода искал дом, но потом согласился, сказал: «Мы будем снимать только у вас во дворе, а дом можно закрыть, мы построим павильон». Самое интересное, что они снимали в моем доме лето, а это был ноябрь и на улице был 1 градус. И все артисты играли лето. Вот тогда я понял, что артистом я быть не хочу - лучше быть стоматологом.

Как ты стал телеведущим?

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Я стал телеведущим не потому, что я хотел им быть. Просто у нас очень часто все делится на «зраду» и хорошо. Я имею несколько клиник, купил жене Порш Кайен, себе тоже хочу купить. И многим людям может показаться, что все это на меня упало с неба или у меня очень влиятельные родители. И когда я увидел, что многие молодые люди смотрят на меня и думают: «Ну да, ему повезло». Тогда я подумал, что это немного несправедливо, чувствовать на себе такие взгляды. И наверное я такой не один. Тогда я решил сделать такую ​​программу с «Экономической правдой», где мы будем приглашать на интервью людей, которые сделали себя сами. Когда мы записали это интервью, мне позвонил директор одного из украинских телеканалов сказал, что мы готовы это снимать бесплатно.

пресс-служба

Большинство стоматологам выгодно, чтобы у людей был кариес. Но твоя цель - уменьшить количество людей. Каким образом ты тогда собираешься зарабатывать деньги?

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Я зарабатываю деньги только из своей профессии, которая достаточно тяжелая. Я кое-что понял за 40 лет стоматологической практики и за 20 лет с тех пор, как я открыл свою первую клинику. Ранее большинства своих пациентов я говорил: «Простите, я вам ничем помочь не могу». Это в тех случаях, когда приходили люди, которые потеряли часть зубов или полностью беззубые люди. Тогда люди были деньги, но не было технологий. Последние же 20 лет я могу сделать все - какой бы ни была проблема у человека. Но есть другая проблема - это достаточно дорого. Стоимость такого лечения от 100 до 150 тыс. евро. Поэтому у меня другая задача - чтобы украинцы были здоровыми. Оказывается секрет очень прост: два раза в день чистить зубы самостоятельно, главное, чтобы регулярно. А два раза в год, чтобы приходили к врачу, который будет чистить вам зубы там, где вы не можете - тогда человек будет здоров.

Вы с женой в браке почти 40 лет. При каких обстоятельствах вы познакомились?

Я ехал по улице на авто и проехав одно место на улице задрожал от того, что только что увидел. Мне пришлось объехать целый квартал, чтобы снова увидеть эту девушку с косой. Я предложил ее подвезти в общежитие. Но она не оставила мне номера, я только знал, что она здесь живет. В следующий раз я поехал в общежитие, узнал, что она уехала домой в город Стрый. Я узнал, где она живет и когда зашел к ней домой, то мне сказали, что она уехала в Херсон на помидоры. Я собрал своих друзей и мы поехали искать эту девушку. А через три месяца мы поженились.

Как ты относишься к зоне комфорта?

Я всегда оставляю зону комфорта - мне скучно в зоне комфорта.

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