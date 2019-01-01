Как сэкономить на лечении зубов
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Лечение зубов – это, как правило, процедура далеко не из приятных, причем как для самого человека, так и для его кошелька. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram напомнила несколько правил, которые помогут сэкономить на лечении зубов.
Самый главный способ сэкономить на лечении - это профилактика. И чем раньше начать, тем лучше.
Тщательная гигиена и грамотный домашний уход помогут не допустить развития кариеса, а значит сохранят ваши и детские зубы здоровыми.
Вот несколько постулатов профилактики:
- Чистить с момента появления первого зуба.
- Использовать правильную зубную щетку по возрасту ребенка, регулярно менять ее.
- Чистить зубы два раза в день с зубной пастой.
- Родитель должен дочищать зубы ребенку.
- Используйте зубную нить после еды.
- Взрослые могут пользоваться ополаскивателем для рта, детям - дентальные салфетки после перекусов.
- Покупайте пасты с фтором - он помогает в профилактике зубных заболеваний и укрепляет эмаль.
Второй пункт экономии - это регулярное посещения врача для профосмотра.
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Как ни странно, это поможет вам предупредить и избежать многих проблем со здоровьем полости рта и их дорогостоящего лечения. Не нужно ждать, когда все разрушится и станет совсем больно и печально.
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