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В Минздраве обновили перечень противопоказаний для профилактических прививок depositphotos.com

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в календарь профилактических прививок и перечень медицинских противопоказаний, утвержденных Приказом Минздрава Украины от 11 октября 2019 № 2070.

Причиной изменений является потребность обновить этот документ в соответствии с мировыми рекомендациями и передовыми практиками, ведь в старой версии противопоказания часто были недостаточно клинически обоснованы.

Изменения в Перечень медицинских противопоказаний наработаны Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике при участии специалистов Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и ученых АМН Украины по вопросам вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики. Обновленный Перечень учитывает современные международные рекомендации ВОЗ, CDC, директивы американской ассоциации инфекционистов, согласованные с австралийскими, канадскими и британскими рекомендациями по профилактическим прививкам во время различных клинических состояний с учетом доказательной базы.



В Минздраве обновили перечень противопоказаний для профилактических прививок depositphotos.com

Новый Перечень медицинских противопоказаний имеет следующие преимущества:

а) даны ответы по многим клиническим состояниям, с которыми сталкиваются врачи в повседневной практике;

б) введено понятие “предостережение“ и предоставлено больше возможностей для принятия решений врачом первичного звена относительно целесообразности вакцинации;

в) добавлено ситуации, по которым ранее не было установок по вакцинации (вакцинация перед и после оперативных вмешательств; вакцинация лиц, находящихся в контакте с имунокомпрометованимы; и т.д.).

Медицинские противопоказания разделены на абсолютные противопоказания к прививке и предостережение от вакцинации.

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Абсолютные противопоказания - это состояние реципиента вакцины ( болезнь, обострение болезни или клиническое состояние), при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными зависимости от вакцины (живой или инактивированной) и клинического состояния пациента.

Предостережение от вакцинации - это ситуации, когда врачу приходится учитывать преимущества прививки и риски.

Окончательное решение о прививки принимает врач в зависимости от ситуации.



В Минздраве обновили перечень противопоказаний для профилактических прививок depositphotos.com

Например, вакцинация против желтой лихорадки противопоказана беременным, однако если беременная собирается переезжать в эндемичный регион, рекомендовано сделать прививки от этой болезни.

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Врач определяет противопоказания к вакцинации согласно рекомендациям обновленного Перечня и другими национальными установками. При необходимости в дополнительной информации относительно диагноза, течения заболевания и при необходимости дополнительных обследований врач направляет пациента к профильному специалисту для получения соответствующего заключения по результатам которого окончательно принимает решение о вакцинации.

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