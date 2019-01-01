Астма является самым распространенным хроническим заболеванием среди детей.

Что нужно знать о бронхиальной астме depositphotos.com

Читай также: Витамин D: кому принимать и зачем?

11 декабря - Всемирный день больного бронхиальной астмой. По данным ВОЗ 235 млн людей во всем мире болеют астмой. Это - самое распространенное хроническое заболевание у детей школьного возраста. В МОЗ рассказали о том, какие признаки и как бороться с болезнью у детей.

Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Оно может сопровождаться обструкцией бронхов разной степени.

Основные признаки астмы приступы удушья, тяжесть дыхания, появление хрипов, кашля, который вызывает отек слизистой оболочки дыхательных путей.

Дети с бронхиальной астмой часто страдают пищевой аллергией, экземой и аллергическим ринитом.



Что нужно знать о бронхиальной астме depositphotos.com

Причины



До сих пор точно не известны причины появления этой болезни, однако, врачи выделяют факторы риска развития астмы

наследственная предрасположенность;

аллергические заболевания в раннем детстве;

экология;

частые болезни дыхательной системы

курение во время беременности;

лишний вес у ребенка.

У некоторых людей астму могут вызвать лекарственные препараты: аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства и бета-блокаторы.

Читай также: Признаки, что вы пьете много чая

Развитие астмы также связывают с различными болезнями, на которые болел ребенок. К примеру, коклюш. Это заразное заболевание дыхательной системы вызвано бактерией. Поэтому очень важно предотвратить эту болезнь. Это можно сделать благодаря вакцинации.



Что нужно знать о бронхиальной астме pinterest

Триггеры приступов:



Главными триггерами приступов есть вещества, которые человек вдыхает:

аллергены, которые могут находиться в помещении (пылевые клещи, загрязненный воздух, перхоть домашних животных);

аллергены вне дома (например, пыльца растений);

табачный дым и испарения химических веществ.

Также есть другие факторы, которые могут провоцировать приступы. Например, эмоциональное возбуждение, гнев или страх. Также физические упражнения могут спровоцировать приступы.

Лечение:

Читай также: Как помочь своей коже: советы диетолога

Астму нельзя вылечить, однако, если следовать рекомендациям врачей и держать все под контролем, то качество жизни пациента не пострадает. К тому же, легкие формы астмы у детей с возрастом могут исчезнуть.

Ранее мы писали, какие заболевания возникают из-за контактных линз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.