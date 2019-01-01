Что нужно знать о бронхиальной астме
Читай также: Витамин D: кому принимать и зачем?
11 декабря - Всемирный день больного бронхиальной астмой. По данным ВОЗ 235 млн людей во всем мире болеют астмой. Это - самое распространенное хроническое заболевание у детей школьного возраста. В МОЗ рассказали о том, какие признаки и как бороться с болезнью у детей.
Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Оно может сопровождаться обструкцией бронхов разной степени.
Основные признаки астмы приступы удушья, тяжесть дыхания, появление хрипов, кашля, который вызывает отек слизистой оболочки дыхательных путей.
Дети с бронхиальной астмой часто страдают пищевой аллергией, экземой и аллергическим ринитом.
Причины
До сих пор точно не известны причины появления этой болезни, однако, врачи выделяют факторы риска развития астмы
- наследственная предрасположенность;
- аллергические заболевания в раннем детстве;
- экология;
- частые болезни дыхательной системы
- курение во время беременности;
- лишний вес у ребенка.
У некоторых людей астму могут вызвать лекарственные препараты: аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства и бета-блокаторы.
Читай также: Признаки, что вы пьете много чая
Развитие астмы также связывают с различными болезнями, на которые болел ребенок. К примеру, коклюш. Это заразное заболевание дыхательной системы вызвано бактерией. Поэтому очень важно предотвратить эту болезнь. Это можно сделать благодаря вакцинации.
Триггеры приступов:
Главными триггерами приступов есть вещества, которые человек вдыхает:
- аллергены, которые могут находиться в помещении (пылевые клещи, загрязненный воздух, перхоть домашних животных);
- аллергены вне дома (например, пыльца растений);
- табачный дым и испарения химических веществ.
Также есть другие факторы, которые могут провоцировать приступы. Например, эмоциональное возбуждение, гнев или страх. Также физические упражнения могут спровоцировать приступы.
Лечение:
Читай также: Как помочь своей коже: советы диетолога
Астму нельзя вылечить, однако, если следовать рекомендациям врачей и держать все под контролем, то качество жизни пациента не пострадает. К тому же, легкие формы астмы у детей с возрастом могут исчезнуть.
Ранее мы писали, какие заболевания возникают из-за контактных линз.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил