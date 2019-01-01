Болит ухо: что делать
Ушная боль – часто встречающийся синдром, который может свидетельствовать о развитии самых разных заболеваний.
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Возникла внезапная боль в ухе? Доктор Комаровский рассказал, что делать в таких случаях.
Причины:
- острый средний отит, особенно если у вас ОРВИ и присутствует сильный насморк, а в ухе кроме боли ощущается шум и заложенность;
- отёк и давление на барабанную перепонку из-за насморка;
- большое количество скопившейся в ухе серы, которая перекрывает проход и частично давит на перепонку;
- попадание и задержание в ухе жидкости;
- внешний отит (когда воспаляется кожа в слуховом проходе), который может возникнуть из-за повреждения кожи в ухе или после купания в водоёме;
- попадание бактериальной инфекции, что крайне опасно.
Срочно нужен врач, если:
- боль в ухе возникла у ребенка младше 3 месяцев;
- умеренная боль длится более 3 часов;
- даже слабовыраженная боль длится более суток;
- имеется малейшее подозрение на инородное тело в слуховом проходе;
- боль в ухе сочетается c головной болью; и возникла боль в мышцах шеи.
Неотложная помощь:
- больное ухо закрыть (шапка, косынка);
- закапать в нос сосудосуживающие капли.
Нельзя:
- капать что-либо в ухо;
- греть ухо любыми способами;
- интенсивно сморкаться.
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