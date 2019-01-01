Ушная боль – часто встречающийся синдром, который может свидетельствовать о развитии самых разных заболеваний.

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Возникла внезапная боль в ухе? Доктор Комаровский рассказал, что делать в таких случаях.



Причины:

острый средний отит, особенно если у вас ОРВИ и присутствует сильный насморк, а в ухе кроме боли ощущается шум и заложенность;

отёк и давление на барабанную перепонку из-за насморка;

большое количество скопившейся в ухе серы, которая перекрывает проход и частично давит на перепонку;

попадание и задержание в ухе жидкости;

внешний отит (когда воспаляется кожа в слуховом проходе), который может возникнуть из-за повреждения кожи в ухе или после купания в водоёме;

попадание бактериальной инфекции, что крайне опасно.

Болит ухо: что делать depositphotos.com

боль в ухе возникла у ребенка младше 3 месяцев;

умеренная боль длится более 3 часов;

даже слабовыраженная боль длится более суток;

имеется малейшее подозрение на инородное тело в слуховом проходе;

боль в ухе сочетается c головной болью; и возникла боль в мышцах шеи.

Неотложная помощь:

больное ухо закрыть (шапка, косынка);

закапать в нос сосудосуживающие капли.

Нельзя:

капать что-либо в ухо;

греть ухо любыми способами;

интенсивно сморкаться.

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