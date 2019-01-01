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Болит ухо: что делать

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Ушная боль – часто встречающийся синдром, который может свидетельствовать о развитии самых разных заболеваний.
Болит ухо: что делать
Болит ухо: что делать
depositphotos.com

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Возникла внезапная боль в ухе? Доктор Комаровский рассказал, что делать в таких случаях.

Причины:

  • острый средний отит, особенно если у вас ОРВИ и присутствует сильный насморк, а в ухе кроме боли ощущается шум и заложенность;
  • отёк и давление на барабанную перепонку из-за насморка;
  • большое количество скопившейся в ухе серы, которая перекрывает проход и частично давит на перепонку;
  • попадание и задержание в ухе жидкости;
  • внешний отит (когда воспаляется кожа в слуховом проходе), который может возникнуть из-за повреждения кожи в ухе или после купания в водоёме;
  • попадание бактериальной инфекции, что крайне опасно. 

Болит ухо: что делать
Болит ухо: что делать
depositphotos.com

Срочно нужен врач, если:

  • боль в ухе возникла у ребенка младше 3 месяцев;
  • умеренная боль длится более 3 часов;
  • даже слабовыраженная боль длится более суток;
  • имеется малейшее подозрение на инородное тело в слуховом проходе;
  • боль в ухе сочетается c головной болью; и возникла боль в мышцах шеи.

Неотложная помощь:

  • больное ухо закрыть (шапка, косынка);
  • закапать в нос сосудосуживающие капли.

Нельзя:

  • капать что-либо в ухо;
  • греть ухо любыми способами;
  • интенсивно сморкаться.

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Теги: болит ухо, ушная боль, доктор Комаровский, советы доктора Комаровского
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