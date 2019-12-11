Сонный паралич – довольно распространенная проблема в мире.

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Сонный паралич описывается в разных культурах. В Мексике он известен как “мертвое тело, взобравшееся на меня“, в Японии – называется “Kanashibari“, а в Ньюфаундленде это состояние называют “старой ведьмой“. Ivona расскажет, что следует знать о сонном параличе.

Что такое сонный паралич



Сонный паралич — это выраженная вплоть до полной неподвижности мышечная слабость, которая иногда наблюдается до засыпания или сразу после пробуждения.



Что такое сонный паралич depositphotos.com

Хотя будет казаться, что паралич длится мучительно долго, но, как правило, это продолжается всего несколько секунд.

Насколько распространен сонный паралич?

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Это не редкость, поскольку некоторые опросы показывают, что 25-30% населения будут испытывать какую-либо форму паралича сна хотя бы раз в жизни. Для большинства людей сонный паралич является одноразовым эпизодом.

Симптомы

Медики выделяют три главных признака: человек внезапно слышит, как открывается дверь, и в комнате кто-то ходит (даже если там никого нет), он чувствует давление на грудь и даже удушье, а еще испытывает проблемы с вестибулярным аппаратом.



Что такое сонный паралич depositphotos.com

Что может спровоцировать сонный паралич

Смены часовых поясов, беспокойство и стресс могут ухудшить качество вашего сна и впоследствии привести к сонному параличу.

Большинство людей, которые испытывают сонный паралич, говорят, что это произошло, когда они спали на спине.

Сонный паралич является симптомом нарколепсии - неврологического расстройства, характеризующегося нарушением сна в виде неконтролируемых приступов дневной сонливости.

Сонный паралич связан со случаями апноэ во сне. Апноэ - это когда у вас возникают проблемы с дыханием во время сна.

Рекомендуется обратиться к врачу, если у вас часто происходит паралич сна.

Как предотвратить паралича сна

Прекратите употреблять кофеин, алкоголь или еду перед сном: все три могут ухудшить качество вашего сна и, следовательно, привести к параличу сна.

Многие эксперты считают, что использование ноутбуков и смартфонов перед сном может отрицательно сказаться на вашем сне.

Физические упражнения обычно улучшают качество вашего сна, но, если они не выполняются за час до сна.

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