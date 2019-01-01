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Признаки, что вы пьете много чая

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Чай сегодня - один из наиболее популярных и любимых напитков во всем мире.
Признаки, что вы пьете много чая
Признаки, что вы пьете много чая
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С приходом холодов для многих чай является любимым напитком.  О его полезных свойствах известно давно, он утоляет жажду и бодрит, снижает уровень холестерина и нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Но большое количество чая может негативно сказываться на здоровье. Ivona расскажет, какие признаки указывают на то, что чая нужно пить меньше.

  • Вздутие живота

Присутствие кофеина приводит к обезвоживанию, которое, в свою очередь, вызывает вздутие живота у некоторых людей.

Признаки, что вы пьете много чая
Признаки, что вы пьете много чая
pinterest

  • Бессонница

Чрезмерное потребление кофеина из чая может снизить выработку мелатонина и нарушить сон.

  • Дефицит микроэлементов

Чай в большом количестве препятствует усвоению организмом жизненно важных питательных веществ, таких как кальций и железо.  Часто те, у кого дефицит микроэлементов испытывают головную боль и усталость.

  • Тошнота

Танины содержащиеся в чае могут раздражать пищеварительные ткани, что приводит к таким симптомам, как тошнота или боль в животе.

  • Головные боли

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Регулярное употребление чрезмерного количества кофеина из чая может привести к хроническим головным болям.

Признаки, что вы пьете много чая
Признаки, что вы пьете много чая
pinterest

  • Головокружение

Большие дозы кофеина из чая могут вызвать головокружение. Этот конкретный побочный эффект встречается реже, чем другие, и обычно возникает, только если пить 6–12 чашек.

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Украинский диетолог Светлана Фус отмечает, что употребление напитков богатых полифенолами - зеленого, черного чая, кофе, какао снижает всасывание железа, цинка и кальция. Поэтому эти напитки крепкого заваривания рекомендуется пить не более 3-х чашек в день.

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Теги: чай, здоровье, признаки
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