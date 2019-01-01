Признаки, что вы пьете много чая
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С приходом холодов для многих чай является любимым напитком. О его полезных свойствах известно давно, он утоляет жажду и бодрит, снижает уровень холестерина и нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Но большое количество чая может негативно сказываться на здоровье. Ivona расскажет, какие признаки указывают на то, что чая нужно пить меньше.
- Вздутие живота
Присутствие кофеина приводит к обезвоживанию, которое, в свою очередь, вызывает вздутие живота у некоторых людей.
- Бессонница
Чрезмерное потребление кофеина из чая может снизить выработку мелатонина и нарушить сон.
- Дефицит микроэлементов
Чай в большом количестве препятствует усвоению организмом жизненно важных питательных веществ, таких как кальций и железо. Часто те, у кого дефицит микроэлементов испытывают головную боль и усталость.
- Тошнота
Танины содержащиеся в чае могут раздражать пищеварительные ткани, что приводит к таким симптомам, как тошнота или боль в животе.
- Головные боли
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Регулярное употребление чрезмерного количества кофеина из чая может привести к хроническим головным болям.
- Головокружение
Большие дозы кофеина из чая могут вызвать головокружение. Этот конкретный побочный эффект встречается реже, чем другие, и обычно возникает, только если пить 6–12 чашек.
Сколько чая можно пить: ответ диетолога
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Украинский диетолог Светлана Фус отмечает, что употребление напитков богатых полифенолами - зеленого, черного чая, кофе, какао снижает всасывание железа, цинка и кальция. Поэтому эти напитки крепкого заваривания рекомендуется пить не более 3-х чашек в день.
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