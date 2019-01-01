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Как отрезветь быстро

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Узнайте, какие методы помогают быстро отрезветь.
Как отрезветь быстро
Как отрезветь быстро
depositphotos.com

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После вечеринки трудно прийти в себя, особенно если утром сильно болит голова. Вопрос “как быстро отрезветь?“ беспокоит многих. И хоть до Нового года еще несколько недель, но уже стоит задумываться, как быстро прийти в форму после вечеринки. Существует несколько способов понизить в крови уровень.

  • Семена укропа

В народной медицине много рецептов, где используются семена укропа. Отвар в состав которого входят семена укропа поможет быть отрезветь. Чтобы приготовить отвар нужны 1 ч.л  проваренных семян укропа и 1 л воды. Жидкость необходимо процедить и охладить. Это хороший отрезвляющий напиток, который улучшает пищеварение.

Как отрезветь быстро
Как отрезветь быстро
depositphotos.com

  • Черный чай с медом

Этот способ подойдет тем, у кого нет аллергии на мед. Необходимо приготовить черный чай и добавить в него несколько чайных ложек меда.

  • Витамин С

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Перед вечеринками лучшее заранее приготовить витамин С в шипучих таблетках. Чтобы быстрее отрезветь выпивают 1 таблетку витамина С на 1 стакан воды.
Если же дома не оказалось витамина С в таблетках, но есть лимон или апельсины, то нужно из них выжать сок и выпить. Напомним, что лимонный сок необходимо разводить с водой.

  • Настойка мяты

Необходимо заранее купить мятную настойку. Как правило 20 капель мятной настойки разводят на 1 стакан воды. Это средство помогает быстро избавиться от похмелья.

Как отрезветь быстро
Как отрезветь быстро
depositphotos.com


Что говорит эксперт:

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Алексей Магалиф, кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог рекомендует для быстрого вытрезвления использовать такие способы:

  • Необходимо как можно больше пить, желательно подкисленных напитков: ягодных морсов, апельсинового и яблочного соков.
  •  Если речь идет о банальном отравлении алкоголем, от похмелья подойдут янтарная кислота и кислые щи. В основе алкозельцера – аспирин, то есть ацетилсалициловая кислота, а в основе антипохмелина – янтарная кислота. Эти вещества помогают уменьшить алкогольную интоксикацию организма.
  • Однако горячий бульон, чай с лимоном и медом, кислые щи, яблочный сок не менее эффективно помогут справиться с отравлением естественным способом.

Ранее мы писали, как питаться зимой. 

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Теги: народные методы, отрезветь
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