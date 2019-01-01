Почему неправильно, когда при ОРВИ назначают антибиотики

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О том, что лечится сразу антибиотиками вредно для здоровья сказано уже много. Тем не менее эта тема не теряет актуальность. Популярный педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram объяснил, почему неправильно при ОРВИ назначать антибиотики.

Комаровский отметил, что неправильно прежде всего потому, что острая респираторная ВИРУСНАЯ инфекция, потому и названа вирусной, что причина болезни вирус, а антибиотики на вирусы не действуют. Зачем же их назначают? Потому что есть такое мнение у некоторых людей, что коль скоро при вирусной инфекции могут быть осложнения, и мы начнем пить антибиотики, то этих осложнений не будет. Вы знаете, осложнения будут все равно. Только они будут вызваны бактериями, которые уцелели после назначенных антибиотиков, а, следовательно, эти осложнения лечить будет намного сложнее.

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Медицинская наука давно доказала, что применение антибиотиков при вирусных инфекциях не уменьшает, а в несколько раз УВЕЛИЧИВАЕТ вероятность бактериальных осложнений.

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