При ношении контактных линз возможно развитие некоторых осложнений.

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Сегодня проблемы со зрением это очень распространенная проблема. И многие выбирают контактные линзы, ведь это альтернатива очкам. Они позволяют избежать таких известных проблем “очкариков“, как сокращение поля зрения, оптические искажения и запотевание стекол, отказ от определенных видов спорта. Но офтальмологи отмечают, что контактные линзы подходят не всем и иногда могут быть причиной развития различных заболеваний.

Акантамебный кератит

Акантамебный кератит- заболевание, при котором амёбы Acanthamoeba проникают в роговицу глаза. Заболевание встречается у тех, кто носит контактные линзы. Развитие акантамебного кератита может происходить через порезы или другие травмы глаз, контакт с зараженной водой или вследствие несоблюдения гигиены глаз. К симптомам этого заболевания относятся чувствительность к свету или чрезмерное слезоотделение, расплывчатость зрения с покраснением глаз или болевыми ощущениями. Диагноз определяется с помощью микроскопического исследования клеток, взятых с поверхности роговицы.



Какие заболевания возникают из-за контактных линз depositphotos.com

Гигантский папиллярный конъюнктивит

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Это еще одно заболевание связанное с использованием контактных линз. Причиной возникновения заболевания является иммунная реакция на материал контактных линз или раздражение, вызванное постоянным ношением контактных линз. Симптомы этого заболевания: дискомфорт и ощущение “песка“ в глазах, зуд, изменение посадки линзы, чрезмерное слезоотделение.

Отложения на контактной линзе

Белковые отложения на контактных линзах могут стать причиной раздражение глаз. Эта проблема решается путем замены контактных линз. Чтобы избежать этой проблемы рекомендуется регулярно менять контактные линзы.



Какие заболевания возникают из-за контактных линз depositphotos.com

Изменения кривизны роговицы

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Изменения кривизны роговицы могут возникнуть в результате ношения контактных линз. При этом условии кривизна роговицы изменяется и становится аналогичной кривизне контактной линзы. Ухудшение зрения и необходимость частой смены контактных линз для повышения диоптрии типичны для этого состояния. Диагноз определяется с помощью топографии роговицы, которая показывает измененную кривизну роговицы. Единственное лечение - перестать носить контактные линзы.

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