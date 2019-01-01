Какие заболевания возникают из-за контактных линз
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Сегодня проблемы со зрением это очень распространенная проблема. И многие выбирают контактные линзы, ведь это альтернатива очкам. Они позволяют избежать таких известных проблем “очкариков“, как сокращение поля зрения, оптические искажения и запотевание стекол, отказ от определенных видов спорта. Но офтальмологи отмечают, что контактные линзы подходят не всем и иногда могут быть причиной развития различных заболеваний.
- Акантамебный кератит
Акантамебный кератит- заболевание, при котором амёбы Acanthamoeba проникают в роговицу глаза. Заболевание встречается у тех, кто носит контактные линзы. Развитие акантамебного кератита может происходить через порезы или другие травмы глаз, контакт с зараженной водой или вследствие несоблюдения гигиены глаз. К симптомам этого заболевания относятся чувствительность к свету или чрезмерное слезоотделение, расплывчатость зрения с покраснением глаз или болевыми ощущениями. Диагноз определяется с помощью микроскопического исследования клеток, взятых с поверхности роговицы.
- Гигантский папиллярный конъюнктивит
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Это еще одно заболевание связанное с использованием контактных линз. Причиной возникновения заболевания является иммунная реакция на материал контактных линз или раздражение, вызванное постоянным ношением контактных линз. Симптомы этого заболевания: дискомфорт и ощущение “песка“ в глазах, зуд, изменение посадки линзы, чрезмерное слезоотделение.
- Отложения на контактной линзе
Белковые отложения на контактных линзах могут стать причиной раздражение глаз. Эта проблема решается путем замены контактных линз. Чтобы избежать этой проблемы рекомендуется регулярно менять контактные линзы.
- Изменения кривизны роговицы
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Изменения кривизны роговицы могут возникнуть в результате ношения контактных линз. При этом условии кривизна роговицы изменяется и становится аналогичной кривизне контактной линзы. Ухудшение зрения и необходимость частой смены контактных линз для повышения диоптрии типичны для этого состояния. Диагноз определяется с помощью топографии роговицы, которая показывает измененную кривизну роговицы. Единственное лечение - перестать носить контактные линзы.
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