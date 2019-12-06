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Что может ухудшить состояние зубов

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Факторов, влияющих на здоровье зубов, великое множество.
Что может ухудшить состояние зубов
Что может ухудшить состояние зубов
depositphotos.com

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, что влияет на здоровье зубов и как избежать проблем.

Внешние факторы:

  • Некачественная гигиена полости рта - первостепенная причина ухудшения состояния зубов! Чистить зубы обязательно - утром и вечером, зубной щеткой с пастой;
  • Питание - вторая основная причина. Обилие сладкого, перекусы снеками, отсутствие твердой пищи у маленьких детей (помним, да, что это тренировка и развитие челюстей?).
  • Курение;
  • ​Прием некоторых лекарств;
  • Серебрение зубов;
  • Экологическая обстановка и условия проживания (например, повышенное содержание фтора в питьевой воде);
  • Вредные привычки (сосание пальца, соски, подкладывание руки под щеку, грызение семечек/орехов, открывание бутылок зубами или перегрызание нитки).

Что может ухудшить состояние зубов
Что может ухудшить состояние зубов
depositphotos.com

Внутренние факторы:

  • Генетика - нет, кариес не передается по наследству, но предрасположенность к нему - да, а также многие аномалии прикуса;
  • Инфекционные заболевания;
  • Болезни верхних дыхательных путей (аденоиды, которые провоцируют ротовое дыхание, и др.);
  • Недостаток витаминов и минералов (влияет на состав слюны и формирование эмали зуба);
  • Нарушение обменных процессов;
  • Гормональный дисбаланс - вызывает задержку роста зубочелюстной системы и провоцирует различные патологии прикуса;
  • Заболевания ЖКТ в хронической форме.

Для поддержания здоровья зубов и всей полости рта работать должен целый комплекс мероприятий.

  • Тщательный и правильный домашний уход;
  • Исключение вредной пищи и привычек;
  • Своевременное выявление и лечение заболеваний.

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Теги: стоматолог, здоровые зубы
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.12.2019, 16:12
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гость
Ухудшить состояние зубов может только ложь, сплетни и бранные слова
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