Что может ухудшить состояние зубов
Факторов, влияющих на здоровье зубов, великое множество.
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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, что влияет на здоровье зубов и как избежать проблем.
Внешние факторы:
- Некачественная гигиена полости рта - первостепенная причина ухудшения состояния зубов! Чистить зубы обязательно - утром и вечером, зубной щеткой с пастой;
- Питание - вторая основная причина. Обилие сладкого, перекусы снеками, отсутствие твердой пищи у маленьких детей (помним, да, что это тренировка и развитие челюстей?).
- Курение;
- Прием некоторых лекарств;
- Серебрение зубов;
- Экологическая обстановка и условия проживания (например, повышенное содержание фтора в питьевой воде);
- Вредные привычки (сосание пальца, соски, подкладывание руки под щеку, грызение семечек/орехов, открывание бутылок зубами или перегрызание нитки).
Внутренние факторы:
- Генетика - нет, кариес не передается по наследству, но предрасположенность к нему - да, а также многие аномалии прикуса;
- Инфекционные заболевания;
- Болезни верхних дыхательных путей (аденоиды, которые провоцируют ротовое дыхание, и др.);
- Недостаток витаминов и минералов (влияет на состав слюны и формирование эмали зуба);
- Нарушение обменных процессов;
- Гормональный дисбаланс - вызывает задержку роста зубочелюстной системы и провоцирует различные патологии прикуса;
- Заболевания ЖКТ в хронической форме.
Для поддержания здоровья зубов и всей полости рта работать должен целый комплекс мероприятий.
- Тщательный и правильный домашний уход;
- Исключение вредной пищи и привычек;
- Своевременное выявление и лечение заболеваний.
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