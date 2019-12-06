Факторов, влияющих на здоровье зубов, великое множество.

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, что влияет на здоровье зубов и как избежать проблем.



Внешние факторы:

Некачественная гигиена полости рта - первостепенная причина ухудшения состояния зубов! Чистить зубы обязательно - утром и вечером, зубной щеткой с пастой;

Питание - вторая основная причина. Обилие сладкого, перекусы снеками, отсутствие твердой пищи у маленьких детей (помним, да, что это тренировка и развитие челюстей?).

Курение;

​Прием некоторых лекарств;

Серебрение зубов;

Экологическая обстановка и условия проживания (например, повышенное содержание фтора в питьевой воде);

Вредные привычки (сосание пальца, соски, подкладывание руки под щеку, грызение семечек/орехов, открывание бутылок зубами или перегрызание нитки).

Что может ухудшить состояние зубов depositphotos.com

Генетика - нет, кариес не передается по наследству, но предрасположенность к нему - да, а также многие аномалии прикуса;

Инфекционные заболевания;

Болезни верхних дыхательных путей (аденоиды, которые провоцируют ротовое дыхание, и др.);

Недостаток витаминов и минералов (влияет на состав слюны и формирование эмали зуба);

Нарушение обменных процессов;

Гормональный дисбаланс - вызывает задержку роста зубочелюстной системы и провоцирует различные патологии прикуса;

Заболевания ЖКТ в хронической форме.

Для поддержания здоровья зубов и всей полости рта работать должен целый комплекс мероприятий.

Тщательный и правильный домашний уход;

Исключение вредной пищи и привычек;

Своевременное выявление и лечение заболеваний.

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