Как помочь своей коже: советы диетолога

Узнайте, какие витамины нужны.

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Популярный диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какие витамины необходимы, чтобы кожа была здоровой.

Диетолог отметила, что для кожи прежде всего полезны жиры! Они удерживают влагу и придают коже шелковистость. Мы часто ограничиваем их в питании, но на самом деле они являются очень важными компонентами нашей кожи, а также источниками жирорастворимых витаминов - А, Д, Е, К.

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Не стоит забывать, что базовый строительный материал кожи состоит из белковых продуктов.



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И еще один значимый элемент – аскорбиновая кислота, которая участвует в синтезе коллагена.Также для кожи важен транспорт кислорода, чтобы доставка всего, что синтезируется, производится и выводится, осуществлялась достаточно эффективно.

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Все перечисленные нутриенты есть в продуктах питания. Питайтесь разнообразно, сбалансировано, полноценно и ваша кожа всегда будет отлично выглядеть.

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