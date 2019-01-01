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Как помочь своей коже: советы диетолога

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Узнайте, какие витамины нужны.
Как помочь своей коже: советы диетолога
Как помочь своей коже: советы диетолога
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Популярный диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram  рассказала, какие витамины необходимы, чтобы кожа была здоровой. 

Диетолог отметила, что для кожи прежде всего полезны жиры! Они удерживают влагу и придают коже шелковистость. Мы часто ограничиваем их в питании, но на самом деле они являются очень важными компонентами нашей кожи, а также источниками жирорастворимых витаминов - А, Д, Е, К.

Не стоит забывать,  что базовый строительный материал кожи состоит из белковых продуктов.

Как помочь своей коже: советы диетолога
Как помочь своей коже: советы диетолога
pinterest

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И еще один значимый элемент – аскорбиновая кислота, которая участвует в синтезе коллагена.Также для кожи важен транспорт кислорода, чтобы доставка всего, что синтезируется, производится и выводится, осуществлялась достаточно эффективно.

Все перечисленные нутриенты есть в продуктах питания. Питайтесь разнообразно, сбалансировано, полноценно и ваша кожа всегда будет отлично выглядеть.

Ранее мы писали, почему постоянно хочется есть. 

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Теги: диетолог, витамины, кожи
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