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Почему болят ноги

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Иногда болезненные ощущения в ногах – это признак проблем со здоровьем.
Почему болят ноги
Почему болят ноги
depositphotos.com

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Боль в ногах возникает у всех. Нижние конечности в течение дня принимают на себя больше нагрузки, чем любая другая часть костно-мышечной системы. Но иногда боль в ногах может признаком проблем со здоровьем. 

  • Плохая циркуляция крови

Боль в ногах, вызванная плохим кровообращением может возникать в любое время суток, но усиливается после того, как они некоторое время вы сидите или стоите в одном и том же положении. Несколько более серьезная ситуация - появление тромбоза, который возникает, когда маленькому сгустку удается прервать часть кровообращения в ногах. В этом случае боль чаще локализуется в икрах и возникают трудности при ходьбе.

Почему болят ноги
Почему болят ноги
depositphotos.com

  • Мышечные спазмы и напряжение мышц

Мышечные боли могут также возникать после внезапного физического напряжения, например, после интенсивной  тренировки или при использовании неудобной обуви. В этих случаях боль обычно возникает в конце дня и обычно ощущается как “усталость в ногах“.

Другой распространенной причиной являются судороги, которые обычно возникают ночью и очень часто встречаются во время беременности.

  • Проблемы с суставами

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Особенно в пожилом возрасте боль в ногах может быть связана с ортопедическими проблемами, такими как артрит или остеоартрит. В этих случаях другие симптомы, такие как боль в суставах и скованность, обычно присутствуют в течение первых 15 минут после пробуждения.

Почему болят ноги
Почему болят ноги
depositphotos.com

  • Проблемы с позвоночником

Причина может крыться в банальных нарушениях осанки (по статистике сколиоз распространен еще больше, чем плоскостопие) . Спина может и не болеть. На первой стадии артроза плюсневого сустава (это так называемая «косточка» на большом пальце) сам палец еще не изменен – появляется только быстрая утомляемость стопы и периодические боли, вечером или после активного движения.

  • Другие, менее распространенные причины

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Другими менее распространенными причинами являются гемохроматоз, подагра, болезнь Педжета, остеомаляция или опухоли. Когда боль в ногах больше связана с усталостью и нехваткой энергии, врач может заподозрить, например, фибромиалгию, синдром хронической усталости. Поэтому, чтобы точно знать, что  является причиной боли в ногах,  необходимо обратиться к врачу.

Ранее мы писали, как заболевания вызывают усталость. 

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Теги: болят ноги, больные ноги, причины
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