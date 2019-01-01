Что нужно знать о гриппе: советы доктора Комаровского
Педиатр напомнил несколько правил.
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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как распознать грипп и что нужно делать.
Грипп - вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.
Симптомы гриппа:
- Резкое повышение температуры тела.
- Головная боль.
- Кашель, боль в горле
- Мышечные боли.
Что делать, если у вас грипп:
- Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете
- Регулярно мойте руки
- Отдыхайте, как можно больше
- Пейте много воды
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