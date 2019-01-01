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Что нужно знать о гриппе: советы доктора Комаровского

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Педиатр напомнил несколько правил.
Что нужно знать о гриппе: советы доктора Комаровского
Что нужно знать о гриппе: советы доктора Комаровского
depositphotos.com

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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как распознать грипп и что нужно делать.

Грипп - вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. 

Симптомы гриппа:

  • Резкое повышение температуры тела. 
  • Головная боль.
  • Кашель, боль в горле 
  • Мышечные боли. 

Что делать, если у вас грипп:

  • Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете
  • Регулярно мойте руки
  • Отдыхайте, как можно больше
  • Пейте много воды

Ранее мы писали, что нужно знать о прививке от дифтерии. 

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Теги: грипп, доктор Комаровский, советы доктора Комаровского
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