Педиатр напомнил несколько правил.

Что нужно знать о гриппе: советы доктора Комаровского depositphotos.com

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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как распознать грипп и что нужно делать.

Грипп - вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Симптомы гриппа:

Резкое повышение температуры тела.

Головная боль.

Кашель, боль в горле

Мышечные боли.

Что делать, если у вас грипп:

Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете

Регулярно мойте руки

Отдыхайте, как можно больше

Пейте много воды

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