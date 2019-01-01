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Универсальное упражнение на все группы мышц

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Это упражнение помогает проработать все группы мышц.
Универсальное упражнение на все группы мышц
Универсальное упражнение на все группы мышц
pinterest.com

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Для многих посещать спортзал или выделить 40 минут для домашней тренировки – это роскошь. Часто главная причина нерегулярных тренировок – это дефицит времени. Но есть упражнения, которые прорабатывают все группы мышц и не нужно тратить много времени, чтобы их сделать. Одним из самых универсальных упражнений считается бурпи.

Что такое бурпи:

Бурпи – комплекс упражнений, подразумевающий последовательное выполнение сразу нескольких движений за один прием. В классическом варианте это: присед, отжимание и прыжок вверх с вытянутыми руками.

За 10 минут можно проработать все тело. Для выполнения этого упражнения не требуется дополнительный инвентарь.

Универсальное упражнение на все группы мышц
Универсальное упражнение на все группы мышц
depositphotos.com

Преимущества бурпи:

  • Укрепляет мышцы всего тела
  • Сжигает калории за короткий промежуток времени
  • Вырабатывает выносливость
  • Улучшается координацию
  • Ускоряет метаболизм

Как выполнять бурпи:

  • Встаньте ровно. Ноги на ширине плеч. Присядьте, уперев руки в пол.
  • Вытяните ноги назад, сделав одно быстрое движение и примите позицию планки.  Нужно обращать внимание на то, чтобы поясница не прогибалась.
  • Ноги подтяните обратно к корпусу (посредством прыжка) и одним сильным толчком выпрыгните вверх, вытянув руки как можно выше.

В идеале  нужно выполнить 3 подхода по 10 раз.

Универсальное упражнение на все группы мышц
Универсальное упражнение на все группы мышц
depositphotos.com

Противопоказания для бурпи:

  • Нельзя делать это упражнение при болезнях сердечно-сосудистой системы
  • В период беременности и кормления грудью
  • После операции или травмы
  • При патологии костно-мышечного аппарата


Ранее мы писали, о самых распространенных ошибках при выполнение упражнений. 

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Теги: бурпи, универсальное упражнение
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