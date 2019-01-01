Это упражнение помогает проработать все группы мышц.

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Для многих посещать спортзал или выделить 40 минут для домашней тренировки – это роскошь. Часто главная причина нерегулярных тренировок – это дефицит времени. Но есть упражнения, которые прорабатывают все группы мышц и не нужно тратить много времени, чтобы их сделать. Одним из самых универсальных упражнений считается бурпи.

Что такое бурпи:



Бурпи – комплекс упражнений, подразумевающий последовательное выполнение сразу нескольких движений за один прием. В классическом варианте это: присед, отжимание и прыжок вверх с вытянутыми руками.

За 10 минут можно проработать все тело. Для выполнения этого упражнения не требуется дополнительный инвентарь.



Универсальное упражнение на все группы мышц depositphotos.com

Преимущества бурпи:

Укрепляет мышцы всего тела

Сжигает калории за короткий промежуток времени

Вырабатывает выносливость

Улучшается координацию

Ускоряет метаболизм

Как выполнять бурпи:

Встаньте ровно. Ноги на ширине плеч. Присядьте, уперев руки в пол.

Вытяните ноги назад, сделав одно быстрое движение и примите позицию планки. Нужно обращать внимание на то, чтобы поясница не прогибалась.

Ноги подтяните обратно к корпусу (посредством прыжка) и одним сильным толчком выпрыгните вверх, вытянув руки как можно выше.

В идеале нужно выполнить 3 подхода по 10 раз.



Универсальное упражнение на все группы мышц depositphotos.com

Противопоказания для бурпи:

Нельзя делать это упражнение при болезнях сердечно-сосудистой системы

В период беременности и кормления грудью

После операции или травмы

При патологии костно-мышечного аппарата



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