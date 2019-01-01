Универсальное упражнение на все группы мышц
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Для многих посещать спортзал или выделить 40 минут для домашней тренировки – это роскошь. Часто главная причина нерегулярных тренировок – это дефицит времени. Но есть упражнения, которые прорабатывают все группы мышц и не нужно тратить много времени, чтобы их сделать. Одним из самых универсальных упражнений считается бурпи.
Что такое бурпи:
Бурпи – комплекс упражнений, подразумевающий последовательное выполнение сразу нескольких движений за один прием. В классическом варианте это: присед, отжимание и прыжок вверх с вытянутыми руками.
За 10 минут можно проработать все тело. Для выполнения этого упражнения не требуется дополнительный инвентарь.
Преимущества бурпи:
- Укрепляет мышцы всего тела
- Сжигает калории за короткий промежуток времени
- Вырабатывает выносливость
- Улучшается координацию
- Ускоряет метаболизм
Как выполнять бурпи:
- Встаньте ровно. Ноги на ширине плеч. Присядьте, уперев руки в пол.
- Вытяните ноги назад, сделав одно быстрое движение и примите позицию планки. Нужно обращать внимание на то, чтобы поясница не прогибалась.
- Ноги подтяните обратно к корпусу (посредством прыжка) и одним сильным толчком выпрыгните вверх, вытянув руки как можно выше.
В идеале нужно выполнить 3 подхода по 10 раз.
Противопоказания для бурпи:
- Нельзя делать это упражнение при болезнях сердечно-сосудистой системы
- В период беременности и кормления грудью
- После операции или травмы
- При патологии костно-мышечного аппарата
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