Цикорий известен многим как отличный аналог кофе, позволяющий получить заряд бодрости в течение дня.

Читай также: Витамины, которые необходимы зимой

Цикорий - так называют напиток, приготавливаемый из корня растения с тем же названием. Многие решают отказаться от кофе и ищут ему замену и чаще всего выбирают цикорий. В отличие от кофейных зерен, он не содержит вредного кофеина, поэтому может употребляться людьми с гипертонией, патологиями ЖКТ, сосудов и сердца. Однако польза цикория для организма не ограничивается только имитацией вкуса. Этот напиток используется в лечебных целях и является хорошей профилактикой многих заболеваний.

Улучшает пищеварение

Цикорий отлично подходит для пищеварения, поскольку содержит инулин, который является мощным пребиотиком. Инулин очень полезен для борьбы с рядом проблем пищеварения и кишечника, таких как кислотный рефлюкс, расстройство желудка и изжога. Поэтому цикорий играет фундаментальную роль в хорошем здоровье желудка.



Полезные свойства цикория depositphotos.com

Улучшает здоровье сердца

Инулин полезен не только для пищеварительной системы, но также снижает уровень “плохого“ холестерина ЛПНП в организме. Этот холестерин является одной из основных причин атеросклероза и высокого кровяного давления, потому что он блокирует кровоток, когда он соединяет артерии и вены.

Предотвращает рак

Читай также: Чем полезны мандарины

Экстракт цикория был связан со снижением роста опухоли в нескольких научных исследованиях. Ранние сообщения указывают, что это происходит из-за фруктанов в цикории, которые имеют противоопухолевые и антиоксидантные свойства. По словам доктора Марселя Роберфроида из Католического университета Лёвена, Бельгия, полифенолы и фитохимические вещества в цикории также оказывают положительное влияние на профилактику рака молочной железы и рака толстой кишки.



Полезные свойства цикория depositphotos.com

Помогает похудеть



Тиамин (B1) преобразует жиры, белки и углеводы в энергию, рибофлавин (B2) расщепляет жиры, способствуя избавлению от лишнего веса. Еще цикорий содержит активные вещества тритерпены, которые являются катализаторами обменных процессов, что также помогает похудеть. Еще цикорий содержит пектин, который помогает уменьшает чувство голода. Цикорий уменьшает аппетит и продлевает ощущение сытости после еды

Укрепляет иммунную систему

Читай также: Полезные свойства лимона

Цикорий обладает рядом полезных качеств, которые делают его мощным стимулятором для вашей иммунной системы. В этом растении есть активные ингредиенты, которые действуют как антиоксиданты, дополнительно удаляя свободные радикалы из кровотока. Это уменьшает шансы получить ряд заболеваний.

Ранее мы писали, какие продукты помогают повысить гемоглобин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.