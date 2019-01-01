Как предупредить ожирение
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Во всем мире ожирение приняло форму эпидемии: ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает в результате излишнего веса. Также ожирение является причиной развития различных заболеваний. Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram поделилась советами, как предупредить ожирение.
- Забудьте о постоянном жевании
Промежутки между вашими законными тремя/пятью приемами пищи должны оставаться чистыми! Ни печеньки, ни кофе с молоком. Мы не воспринимаем это как еду, но, поверьте, у инсулина на этот счет совсем другое мнение.
- Помните о правиле экватора
После 15:00 забываем об углеводах и продуктах, повышающих инсулин, а заодно и о лишнем весе.⠀
- Меньше сахара
Он — причина лишнего веса, многих болезней и преждевременного старения ☠️. Замените сахар свежими фруктами и ешьте их в первой половине дня.⠀
- Пейте воду
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С ее помощью происходят все процессы в организме, в том числе и процессы жиросжигания. Нет 1,5-2 литра воды в день — нет и похудения.
- Засыпайте в 23:00
Гормон, отвечающий за жиросжигание ночью (соматотропин), включается в работу с 23:00 до 1:00. Уснете после полуночи — похудеть в этот день для вас не представится возможным. Позаботьтесь о качестве сна! Гаджеты перед сном, шум и даже слабые источники света снижают выработку мелатонина.⠀
- Завтракайте всегда и при любых обстоятельствах!
Отказ от завтрака — одна из основных причин ожирения.⠀
- Правильный выбор продуктов
Меньше простых углеводов, продуктов промышленной обработки и другого “магазинного мусора“.⠀
- Регулируйте уровень “гормона стресса“
Высокий кортизол — еще одна причина лишнего веса. Меньше стресса, меньше кофе — меньше и лишнего веса.⠀
- Ведите активный образ жизни
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