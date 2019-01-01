Избыточный вес провоцирует серьезные проблемы со здоровьем.

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Во всем мире ожирение приняло форму эпидемии: ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает в результате излишнего веса. Также ожирение является причиной развития различных заболеваний. Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram поделилась советами, как предупредить ожирение.

Забудьте о постоянном жевании

Промежутки между вашими законными тремя/пятью приемами пищи должны оставаться чистыми! Ни печеньки, ни кофе с молоком. Мы не воспринимаем это как еду, но, поверьте, у инсулина на этот счет совсем другое мнение.



Как предупредить ожирение depositphotos.com

Помните о правиле экватора

После 15:00 забываем об углеводах и продуктах, повышающих инсулин, а заодно и о лишнем весе.⠀

Меньше сахара

Он — причина лишнего веса, многих болезней и преждевременного старения ☠️. Замените сахар свежими фруктами и ешьте их в первой половине дня.⠀

Пейте воду

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С ее помощью происходят все процессы в организме, в том числе и процессы жиросжигания. Нет 1,5-2 литра воды в день — нет и похудения.



Как предупредить ожирение depositphotos.com

Засыпайте в 23:00

Гормон, отвечающий за жиросжигание ночью (соматотропин), включается в работу с 23:00 до 1:00. Уснете после полуночи — похудеть в этот день для вас не представится возможным. Позаботьтесь о качестве сна! Гаджеты перед сном, шум и даже слабые источники света снижают выработку мелатонина.⠀

Завтракайте всегда и при любых обстоятельствах!

Отказ от завтрака — одна из основных причин ожирения.⠀

Правильный выбор продуктов

Меньше простых углеводов, продуктов промышленной обработки и другого “магазинного мусора“.⠀

Регулируйте уровень “гормона стресса“

Высокий кортизол — еще одна причина лишнего веса. Меньше стресса, меньше кофе — меньше и лишнего веса.⠀

Ведите активный образ жизни

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Стандартная фраза, казалось бы, но никто не станет спорить с тем, что протирание боков на диване никак не поспособствует стройности

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