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Как предупредить ожирение

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Избыточный вес провоцирует серьезные проблемы со здоровьем.
Как предупредить ожирение
Как предупредить ожирение
pinterest.com

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Во всем мире ожирение приняло форму эпидемии: ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает в результате излишнего веса. Также ожирение является причиной развития различных заболеваний. Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram поделилась советами, как предупредить ожирение. 

  • Забудьте о постоянном жевании

Промежутки между вашими законными тремя/пятью приемами пищи должны оставаться чистыми! Ни печеньки, ни кофе с молоком. Мы не воспринимаем это как еду, но, поверьте, у инсулина на этот счет совсем другое мнение.

Как предупредить ожирение
Как предупредить ожирение
depositphotos.com

  • Помните о правиле экватора

После 15:00 забываем об углеводах и продуктах, повышающих инсулин, а заодно и о лишнем весе.⠀

  • Меньше сахара

Он — причина лишнего веса, многих болезней и преждевременного старения ☠️. Замените сахар свежими фруктами и ешьте их в первой половине дня.⠀

  •  Пейте воду

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С ее помощью происходят все процессы в организме, в том числе и процессы жиросжигания. Нет 1,5-2 литра воды в день — нет и похудения.

Как предупредить ожирение
Как предупредить ожирение
depositphotos.com

  • Засыпайте в 23:00

Гормон, отвечающий за жиросжигание ночью (соматотропин), включается в работу с 23:00 до 1:00. Уснете после полуночи — похудеть в этот день для вас не представится возможным.  Позаботьтесь о качестве сна! Гаджеты перед сном, шум и даже слабые источники света снижают выработку мелатонина.⠀

  • Завтракайте всегда и при любых обстоятельствах!

Отказ от завтрака — одна из основных причин ожирения.⠀

  •  Правильный выбор продуктов

Меньше простых углеводов, продуктов промышленной обработки и другого “магазинного мусора“.⠀

  • Регулируйте уровень “гормона стресса“

Высокий кортизол — еще одна причина лишнего веса. Меньше стресса, меньше кофе  — меньше и лишнего веса.⠀

  • Ведите активный образ жизни

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Стандартная фраза, казалось бы, но никто не станет спорить с тем, что протирание боков на диване никак не поспособствует стройности

Ранее мы писали, как убрать нижний животик. 

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Теги: ожирение, диетолог, советы диетолога
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