Какие заболевания могут вызывать усталость
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Существует множество факторов, которые могут вызвать усталость: вредные привычки, постоянный стресс, недосыпания. Но стоит понимать, что быстрая утомляемость, слабость как эмоциональная, так и физическая — это не болезнь, а лишь симптом заболевания.
- Дефицит витаминов
Речь идет в первую очередь о витаминах категории B, D, C, калии, железе, магнии, йоде. Чтобы определить, чего конкретно не хватает Вашему организму, следует сдать анализы и пройти обследование.
- Проблемы с сердцем
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Согласно недавнему исследованию Гарварда, к женщин часто возникает усталость, когда развиваются сердечно-сосудистые заболевания. В дополнение к этому признаку еще могут возникнуть затруднение дыхания, расстройство желудка, боль в руке, плече или челюсти.
- Анемия
Одной из наиболее распространенных медицинских причин постоянной усталости является железодефицитная анемия. Женщины, у которых менструация проходит с сильными болями и беременные особенно подвержены анемии.
- Нарушение гормонального баланса
Вялость и быстрая утомляемость — одно из самых безобидных проявлений проблем с гормонами. Если вместе с усталостью случаются головные боли, частое нарушение менструального цикла (у женщин), повышенное потоотделение, смена настроения, резкое изменение веса, следует обратиться к специалисту
- Диабет
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Одним из основных симптомов диабета 1 и 2 типа является чувство сильной усталости. Другие ключевые симптомы - чувство жажды, сильное мочеиспускание (особенно ночью) и потеря веса.
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