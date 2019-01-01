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Какие заболевания могут вызывать усталость

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Постоянная усталость — недвусмысленный сигнал о неполадках в организме, который нельзя игнорировать.
Какие заболевания могут вызывать усталость
Какие заболевания могут вызывать усталость
depositphotos.com

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Существует множество факторов, которые могут вызвать усталость: вредные привычки, постоянный стресс, недосыпания. Но стоит понимать, что быстрая утомляемость, слабость как эмоциональная, так и физическая — это не болезнь, а лишь симптом заболевания. 

  • Дефицит витаминов

Речь идет в первую очередь о витаминах категории B, D, C, калии, железе, магнии, йоде. Чтобы определить, чего конкретно не хватает Вашему организму, следует сдать анализы и пройти обследование.

Какие заболевания могут вызывать усталость
Какие заболевания могут вызывать усталость
depositphotos.com

  • Проблемы с сердцем

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Согласно недавнему исследованию Гарварда, к женщин часто возникает усталость, когда  развиваются  сердечно-сосудистые заболевания. В дополнение к этому признаку  еще могут возникнуть затруднение дыхания, расстройство желудка, боль в руке, плече или челюсти.

  • Анемия

Одной из наиболее распространенных медицинских причин постоянной  усталости  является железодефицитная анемия. Женщины, у которых  менструация проходит с сильными болями и беременные особенно подвержены анемии.

Какие заболевания могут вызывать усталость
Какие заболевания могут вызывать усталость
depositphotos.com

  • Нарушение гормонального баланса

Вялость и быстрая утомляемость — одно из самых безобидных проявлений проблем с гормонами. Если вместе с усталостью случаются головные боли, частое нарушение менструального цикла (у женщин), повышенное потоотделение, смена настроения, резкое изменение веса,  следует обратиться к специалисту

  • Диабет

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Одним из основных симптомов диабета 1 и 2 типа является чувство сильной усталости. Другие ключевые симптомы - чувство жажды, сильное мочеиспускание (особенно ночью) и потеря веса.

Ранее мы писали, какие болезни передаются по наследству. 

 

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Теги: усталость, болезни, причины
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