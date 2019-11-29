Светлана Фус объяснила, почему не стоит исключать макароны из рациона.

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook поделилась советами, какие макароны выбирать, чтобы не было вреда для фигуры.

Диетолог отметила, что когда многие хотят похудеть, то исключают этот продукт из своего рациона.

На самом деле, не нужно автоматически причислять все макароны к категории “вредного мучного“.

Фус напоминает, что самые полезные макароны из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. И это многих пугает. Говорят: макароны очень калорийны. Стоит отметить, что после варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это немногим более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши.



Почему не надо отказывать от макарон из твердых сортов?

Они богаты:

Клетчаткой и растительным белком.

Содержат витамины групп РР и В, а также минералы - кальций, фосфор, калий.

Практически не содержат жиров.

Источник сложных углеводов, которые в отличие от простых, дают ощущение сытости на долгое время.

Как есть макароны и не поправляться: совет диетолога pinterest.com

Выбирайте макароны, изготовленные из муки твердых сортов пшеницы.

Правильно их варите. Лучше к состоянию альденте - не разваривать. Обычно, это до 10 минут варки. В переваренных макаронах увеличивается количество простых углеводов, повышается их гликемический индекс. Если варить долго, то гликемический индекс повысится до 55, а количество полезных веществ снизится от длительной термической обработки.

Поменьше соли.

Никаких сырных и майонезных соусов. Макароны (паста) в кафе - это “калорийная бомба“ где множество соли и творожно-майонезного соуса.

Сочетайте с тушеными помидорами, соусом из овощей собственного приготовления. Это будет вкусно и низкокалорийно.

Лучшие “гастрономические спутники“ макарон овощи, грибы, морепродукты.

Макароны можно употреблять как взрослым, так и детям, разумеется, если отсутствуют аллергия или непереносимость продукта.

Учтите: человеку, чтобы наесться и не переесть, вполне достаточно 100 г готовых макарон, если речь идет о основное блюдо. И вдвое меньше, если они будут гарниром.

Следует придерживаться следующих правил:

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А вот мягких сортов макарон следует избегать. По своему составу они похожи на белый хлеб и хлебобулочные изделия, которые как раз способствуют набору веса.

Употребляйте “правильные“ макароны, в нормальных количествах и не чаще чем 2 раза в неделю. Тогда они не станут препятствием к нормализации веса.



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