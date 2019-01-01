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Где бесплатно сдать тест на ВИЧ

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Узнайте, где находятся пункты тестирования.
Где бесплатно сдать тест на ВИЧ
Где бесплатно сдать тест на ВИЧ
depositphotos.com

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Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Украине состоится ряд мероприятий анонимного и бесплатного тестирования на ВИЧ. 1 декабря сделать анонимный бесплатный тест на ВИЧ сможет каждый желающий в специально оборудованных палатках в гипермаркетах “Ашан“. Акция состоится в 9 городах Украины.

Адреса и графики работы пунктов тестирования:

Киев

ул. Большая Окружная, 4
Киево-Святошинский район, Петропавловская Борщаговка
Время работы: 11: 00-14: 00

просп. Степана Бандеры, 23
Время работы: 11: 00-14: 00

ул. Берковецкая, 6
ТРЦ “Lavina Mall“
Время работы: 11: 00-14: 00

Львов

просп. Вячеслава Черновола, 16
Время работы: 11: 00-14: 00

Днепр

ул. Звездный, 1а
Время работы: 11: 00-14: 00

ул. Нижнеднепровская, 17
Время работы: 11: 00-14: 00

Где бесплатно сдать тест на ВИЧ
Где бесплатно сдать тест на ВИЧ
depositphotos.com

Одесса

с. Фонтанка, Коминтерновский район,
Старониколаевская дорога, 101а
Время работы: 11: 00-14: 00

Черновцы

ул. Хотинская, 43
Время работы: 10: 00-14: 00

Кривой Рог

пл. 30-летия Победы, 1а
Время работы: 11: 00-14: 00

Запорожье

ул. Запорожская, 1б
Время работы: 11: 00-14: 00

Житомир

ул. Киевская, 77
Время работы: 11: 00-14: 00

Харьков

ул. Героев Труда, 7
Время работы: 11: 00-14: 00

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Теги: ВИЧ, тестирование, МОЗ, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом
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Источник: moz.gov.ua

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