Где бесплатно сдать тест на ВИЧ
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Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Украине состоится ряд мероприятий анонимного и бесплатного тестирования на ВИЧ. 1 декабря сделать анонимный бесплатный тест на ВИЧ сможет каждый желающий в специально оборудованных палатках в гипермаркетах “Ашан“. Акция состоится в 9 городах Украины.
Адреса и графики работы пунктов тестирования:
Киев
ул. Большая Окружная, 4
Киево-Святошинский район, Петропавловская Борщаговка
Время работы: 11: 00-14: 00
просп. Степана Бандеры, 23
Время работы: 11: 00-14: 00
ул. Берковецкая, 6
ТРЦ “Lavina Mall“
Время работы: 11: 00-14: 00
Львов
просп. Вячеслава Черновола, 16
Время работы: 11: 00-14: 00
Днепр
ул. Звездный, 1а
Время работы: 11: 00-14: 00
ул. Нижнеднепровская, 17
Время работы: 11: 00-14: 00
Одесса
с. Фонтанка, Коминтерновский район,
Старониколаевская дорога, 101а
Время работы: 11: 00-14: 00
Черновцы
ул. Хотинская, 43
Время работы: 10: 00-14: 00
Кривой Рог
пл. 30-летия Победы, 1а
Время работы: 11: 00-14: 00
Запорожье
ул. Запорожская, 1б
Время работы: 11: 00-14: 00
Житомир
ул. Киевская, 77
Время работы: 11: 00-14: 00
Харьков
ул. Героев Труда, 7
Время работы: 11: 00-14: 00
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