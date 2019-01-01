Узнайте, где находятся пункты тестирования.

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Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Украине состоится ряд мероприятий анонимного и бесплатного тестирования на ВИЧ. 1 декабря сделать анонимный бесплатный тест на ВИЧ сможет каждый желающий в специально оборудованных палатках в гипермаркетах “Ашан“. Акция состоится в 9 городах Украины.

Адреса и графики работы пунктов тестирования:

Киев

ул. Большая Окружная, 4

Киево-Святошинский район, Петропавловская Борщаговка

Время работы: 11: 00-14: 00

просп. Степана Бандеры, 23

Время работы: 11: 00-14: 00

ул. Берковецкая, 6

ТРЦ “Lavina Mall“

Время работы: 11: 00-14: 00

Львов

просп. Вячеслава Черновола, 16

Время работы: 11: 00-14: 00

Днепр

ул. Звездный, 1а

Время работы: 11: 00-14: 00

ул. Нижнеднепровская, 17

Время работы: 11: 00-14: 00



Где бесплатно сдать тест на ВИЧ depositphotos.com

Одесса

с. Фонтанка, Коминтерновский район,

Старониколаевская дорога, 101а

Время работы: 11: 00-14: 00

Черновцы

ул. Хотинская, 43

Время работы: 10: 00-14: 00

Кривой Рог

пл. 30-летия Победы, 1а

Время работы: 11: 00-14: 00

Запорожье

ул. Запорожская, 1б

Время работы: 11: 00-14: 00

Житомир

ул. Киевская, 77

Время работы: 11: 00-14: 00

Харьков

ул. Героев Труда, 7

Время работы: 11: 00-14: 00

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