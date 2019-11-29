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При какой температуре давать жаропонижающие

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Узнайте, что рекомендует доктор Комаровский.
При какой температуре давать жаропонижающие
При какой температуре давать жаропонижающие
depositphotos.com

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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram ответил на вопрос одной из подписчиц,  при какой температуре давать жаропонижающие?

Ах, как бы было прекрасно, если бы ответ на этот вопрос существовал! На самом же деле все намного сложнее! Если у ребенка 39 °С, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 °С, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко — так жаропонижающие нужны срочно, поскольку в описанных условиях повышенная температура очень опасна.

При какой температуре давать жаропонижающие
При какой температуре давать жаропонижающие
depositphotos.com

Приведенные рассуждения позволяют нам сформулировать конкретные советы и перечислить показания к применению жаропонижающих средств:⠀

  • плохая переносимость температуры — число значения не имеет, ребенку реально плохо; 
  • связанное с повышением температуры тела неадекватное поведение ребенка или его родственников;⠀
  • признаки дыхательной недостаточности (одышка, затрудненное дыхание);⠀
  • наличие патологических потерь жидкости — рвота, понос, сухой и теплый воздух;⠀
  • невозможность восполнять патологические потери жидкости (отказ от питья);⠀
  • наличие сопутствующих болезней нервной системы;⠀
  • ребенка осмотрел врач и сказал, что надо.

Ранее мы писали, какие болезни передаются по наследству. 

 

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Теги: температура, доктор Комаровский, советы доктора Комаровского
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гость  (аноним)  29.11.2019, 12:50
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