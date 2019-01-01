Перекусы — это неотъемлемая часть правильного питания.

Читай также: “Вымывает” ли кофе кальций из организма?

Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram регулярно делится информацией о правильном питание. В этот раз диетолог рассказала о перекусах и зачем они нужны.



Между основными приемами пиши, как правило, проходит 5-7 часов. Это довольно большой промежуток времени, за который вам точно захочется есть. Для этого и нужны перекусы. Вот только есть большая разница между “перекусывать“ и “постоянно что-то жевать“.



Попав в желудок, еда (диетолог подразумивает полноценный прием пищи) переваривается и через 1,5-2 часа небольшими порциями попадает в кишечник.Желудок постепенно уменьшается в объеме.

Часа через 3 в желудке остается совсем мало пищи, в мозг начинают поступать сигналы об изменении объема. Кроме того начинает постепенно снижаться уровень глюкозы в крови.

В этот момент мы чувствуем голод и тянемся... за сладким, а нужно сделать полезный легкий перекус.



Для чего нужны перекусы: ответ диетолога pinterest

Читай также: Почему шиповник не нужно долго настаивать в термосе

Если между завтраком и обедом или между обедом и ужином проходит больше 7-8 часов, перекусите плотнее, не ограничивайтесь яблоком или капучино. Съешьте, например: рулет из лаваша с курицей и овощами или с сыром и овощами, салат из свежих овощей с макаронами из твердых сортов пшеницы, со стаканом томатного сока или чашкой травяного чая.



Ваш дневной рацион должен содержать минимум три полноценных приема пищи: завтрак, обед и ужин.Но лучше, если вы между ними сделаете один полноценный перекус. И тогда между всеми приемами пищи перерыв будет около 4-х часов. Это позволяет более равномерно распределить еду в течение дня, сделать каждый прием пищи полноценным и наладить режим питания



Идеальный перекус-это тот, который поможет вам не думать о еде ближайшие несколько часов.

Ранее мы писали, почему организму нужен лецитин. ​

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​