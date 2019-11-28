Жир на животе возникает не только из неправильного питания и нехватки физ. активности.

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Правильно питаетесь, регулярно тренируетесь, но живот так и остается вашей проблемной зоной? Возможно, причина, почему не получается похудеть, кроется в гормонах. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.

Правильно питаетесь, но талия становится больше

С возрастом организм вырабатывает устойчивость к инсулину, из-за чего тело начинает накапливать жир, а не сжигать его. Также в период менопаузы организм начинает вырабатывать больше эстрогена, что способствует резистентности к инсулину.



Жир на животе: признаки, что виноваты гормоны depositphotos.com

Постоянно хочется сладкого

Резистентность к инсулину может оказывать влияние на лептин. Лептин - это гормон, который предупреждает ваш организм, когда вы сыты. Когда же уровень инсулина повышен, то это влияет и на уровень лептина и может привести к дисфункции рецепторов. Сигналы о сытости не будут поступать в мозг, и вы будете продолжать есть или даже чувствовать

Частые перепады настроения

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В период менопаузы, уровень эстрогена часто колеблется, что может привести к переменам настроения, лишнему весу и увеличению объемов. В рацион нужно добавить овощи, нежирный белок, сложные углеводы и полезные жиры. Эти продукты необходимы для предотвращения возрастной резистентности к инсулину и потери мышечной массы.



Жир на животе: признаки, что виноваты гормоны depositphotos.com

Стресс

Другим важным „игроком“ в гормональной игре за жир на животе является кортизол, гормон стресса. Уровень кортизола увеличивается, когда тело чувствует, что оно перегружено тревогой и страхом. Тогда оно переходит в режим выживания и начинает накапливать жир на всякий случай.

Вас мучает бессонница

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Хочется спать, но не можете уснуть. Возможно, виноват гормон кортизол. Стоит отметить, что повышенный кортизол приводит к снижению функций щитовидной железы. Нарушается гормональный баланс. И на этом фоне также уменьшается выработка гормонов роста, которые отвечают за наращивание тканей, рост мышц и общее состояние здоровья.

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