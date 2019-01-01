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Как похудеть и не набирать лишний вес: советы Анита Луценко

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Нужно соблюдать простые правила.
Как похудеть и не набирать лишний вес: советы Анита Луценко
Как похудеть и не набирать лишний вес: советы Анита Луценко
facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram регулярно получает вопросы как избавиться от лишнего веса. Главный фитнес тренер страны поделилась простыми правилами, которых помогут обрести фигуру мечты.

Как похудеть и не набирать лишний вес: 

  • Избегать чрезмерного потребления красного мяса, картофеля, обработанной пищи, масла, сладостей и десертов.⠀
  • Ложиться спать в тот же день, когда и проснулись ( до 12 часов ночи). Спать каждую ночь 7 – 8 часов ( и желательно не больше).
  • Смотреть телевизор не более 1 часа в день. Просмотр ТВ и поправления связанны напрямую☝🏻 больше плохой еды попадает во время просмотра.
  • Уделять не менее 150 минут в неделю аэробным упражнениям «умеренно высокой» интенсивности. И это самое полезное, что вы вообще можете сделать именно для здоровья.⠀
  • Заменить напитки с сахаром на воду.⠀
  •  В неделю 2-4 часа иметь чистой ходьбы. Актуально для имеющих авто.⠀
  • Соблюдать умеренность при потреблении алкоголя. Он сильно добавляет калорийности рациону и повышает аппетит.
  • Выполнять силовые упражнения не менее двух раз в неделю.

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Теги: Анита Луценко, фитнес-тренер, похудение
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