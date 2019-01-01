Узнайте ответ на популярный вопрос.

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“Как убрать животик“ – этим вопросом интересуются многие девушки. Они ищут специальный упражнения, диеты, процедуры, которые помогут стать обладательницей идеального пресса. Популярный фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram ответила на часто задаваемые вопросы касаемо женского пресса.

Фитнес-блогер отметила, что для женского организма первоначально присуще набирать вес в зонах бёдер, ягодиц и живота. Плоский животик и пресс - это только “хотелка“. Природе наплевать и организму важно жировой прослойкой защитить будущую мать. Мужчине всегда будет гораздо проще накачать пресс, в то время как женщине избавление от жирка даётся тяжелее.



Как убрать нижний животик? instagram.com/tanyatgym/

Жировая прослойка во всем теле ( и в том числе животик ) будет постепенно уходить по всему телу при дефиците калорийности.

Потребление меньшего количества КБЖУ, чем нужно вам для поддержания веса. Все это рассчитывается по формулам ( смотри TGYM ). Постепенно вы будете терять вес, жировую прослойку и животик будет уходить.⠀

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Другая история если ваш животик - это не просто небольшая жировая прослойка покрывающая пресс, а лишняя кожа после похудения или беременности. Тут ситуация чуть сложнее. Изначально легче предотвратить провисание кожи, чем от неё избавится.



Таня TGYM рекомендует следить за количеством белка в рационе для эластичности кожи. Не худеть/ полнеть резко, увлажнять кожу и делать контрастный душ.



Как убрать нижний животик? instagram.com/tanyatgym/

Что делать с уже имеющейся проблемой?

ОТ: подтяжки кожи благодаря сбалансированному рациону, упражнениям и массажу. ДО: хирургических вмешательств и избавлению от больших объёмов лишней кожи.

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Какие упражнения помогут избавится от нижнего животика

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Никакие . НЕ СУЩЕСТВУЕТ упражнений для избавления жировых отложений в определенном месте! Если говорить про зону пресса, то анатомически пресс не делится на “верхний“ и “нижний“. Это одна прямая мышца живота. Следовательно нет упражнений которые будут включать только нижнюю часть. Это совсем не значит что не нужно качать пресс! Конечно нужно, но стоит понимать, различные скручивания, планки - это работа на укрепление мышц и их тонус.



Объёмы уходят все же благодаря питанию!

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