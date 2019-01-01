Узнайте, где больше всего бактерий.

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На своей страничке в Facebook Уляна Супрун рассказала об опасных местах в квартире, на которые мы не обращаем внимания во время уборки.

Стоит отметить, что большинство микроорганизмов в нашем окружении не являются патогенными, а чаще даже полезными, ведь тренируют наш иммунитет. Однако, в некоторых случаях чрезмерное их размножения может представлять опасность.

Бактерии любят влажность и тепло, поэтому кухня, наверное, наиболее наполнено микроорганизмами помещения в квартире. Супрун обратила внимание на то, то более 75% губок для мытья посуды содержат сальмонеллу или кишечную палочку, а на ручке крана в ванной такие микроорганизмы встречались только в 9% случаев.



Уляна Супрун назвала самые опасные места в квартире depositphotos

На самом деле, кухонная тряпка является отражением микробиоты и привычек своих владельцев. Исследователи утверждают, что количество бактерий связано с количеством членов семьи и наличием детей, социальным и экономическим статусом семьи, рационом, а также собственно типом тряпки, которую используют на кухне.

Например, золотистые стафилококки – бактерии, которые иногда живут на коже, в носу или горле, преобладают в семьях, которые имеют много детей и ниже социально экономический статус. В то же время, кишечная палочка чаще встречается на тряпках в квартирах, где больше потребляют мяса.

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По всей кухне можно найти немало мест и предметов, где живут бактерии. В кухонной раковине и на кране - может быть кишечная палочка, а на кухонной губке – вообще сотни различных видов бактерий.



Уляна Супрун назвала самые опасные места в квартире Depositphotos

Нужно стирать и менять кухонные тряпки – по крайней мере раз в неделю. Не вытирайте одним полотенцем лицо, руки и яблоки. Регулярно протирайте дверцы шкафов и холодильника, особенно после приготовления мяса, рыбы, яиц. Кофеварка или кофемашина, дощечки для нарезки продуктов также нуждаются в регулярном мытье. Важно пользоваться отдельной доской для резки мяса и рыбы. И главное правило – мойте руки. Насколько банально оно бы не звучало, но именно руки гарантируют бактериям быстрее перемещение внутрь нашего организма.

Выключатели света и ручки не выглядят как наиболее очевидные ячейки бактерий, хотя ими являются. На самом деле немало бактерий ждут нас на ручке микроволновки, духовки и холодильника, на выключателе света в ванной и туалете. Эти поверхности желательно мыть каждую неделю. Также стоит для каждой из поверхностей использовать отдельные тряпки или губки.

Как ни странно, место, где мы собственно избавляемся от всей грязи, которая накапливается на теле в день, также довольно благоприятно для бактерий. Особенно, если вы любите горячий душ или ванну, следует регулярно заботиться о чистоте душа и шланга, стока, кранов, пола вокруг туалета, полотенец и зубных щеток. Иногда во влажных местах ванной комнаты могут образовываться довольно устойчивые бактериальные биопленки. Часто это некоторые виды микобактерий. Обычно они не рассматриваются как патогенные, однако в некоторых случаях, например, при подавленном иммунитете, могут быть причиной инфекционных процессов. То же касается и плесени, зачастую появляется в местах с повышенной влажностью. Протирать доступные поверхности и краны имеет смысл ежедневно, а полноценную уборку делать раз в неделю. Не забывайте также менять полотенца в ванной по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, а зубные щетки – каждые три/четыре месяца.

Стиральная машина и белье. Влажное белье даже за короткое время может дать возможность микроорганизмам размножиться. Именно поэтому стоит как можно скорее после стирки вынимать вещи из машины и вывешивать сушиться. Также стоит время от времени мыть стиральную машинку, в частности за резиновой прокладкой - там накапливаются и мусор, и бактерии. А некоторые стиральные машинки имеют функцию дезинфекции – не забывайте ею пользоваться.

Кисти, спонжи и другое содержимое косметички, особенно, если она с вами много путешествует или перемещается по городу, является центром размножения бактерий. Бактерии, живущие на аппликаторе и кисточке, могут вызывать раздражение глаз и кожи или даже развитие инфекций. Содержание косметички должно храниться в чистом и сухом месте при комнатной температуре. Кисточки следует мыть раз в неделю.

Помните, что не только домашняя мебель и тряпки могут представлять опасность. Мобильный телефон, наушники, ключи, кошелек, ланч-бокс и поверхность рюкзака или сумки также является местом обитания бактерий – ведь они с нами повсюду. Пульты, клавиатура и мышка – приборы, которыми пользуются сразу несколько членов семьи, следует регулярно очищать чтобы опасные бактерии не передавались таким путем.

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