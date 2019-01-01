Уляна Супрун назвала самые опасные места в квартире
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На своей страничке в Facebook Уляна Супрун рассказала об опасных местах в квартире, на которые мы не обращаем внимания во время уборки.
Стоит отметить, что большинство микроорганизмов в нашем окружении не являются патогенными, а чаще даже полезными, ведь тренируют наш иммунитет. Однако, в некоторых случаях чрезмерное их размножения может представлять опасность.
Бактерии любят влажность и тепло, поэтому кухня, наверное, наиболее наполнено микроорганизмами помещения в квартире. Супрун обратила внимание на то, то более 75% губок для мытья посуды содержат сальмонеллу или кишечную палочку, а на ручке крана в ванной такие микроорганизмы встречались только в 9% случаев.
На самом деле, кухонная тряпка является отражением микробиоты и привычек своих владельцев. Исследователи утверждают, что количество бактерий связано с количеством членов семьи и наличием детей, социальным и экономическим статусом семьи, рационом, а также собственно типом тряпки, которую используют на кухне.
Например, золотистые стафилококки – бактерии, которые иногда живут на коже, в носу или горле, преобладают в семьях, которые имеют много детей и ниже социально экономический статус. В то же время, кишечная палочка чаще встречается на тряпках в квартирах, где больше потребляют мяса.
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По всей кухне можно найти немало мест и предметов, где живут бактерии. В кухонной раковине и на кране - может быть кишечная палочка, а на кухонной губке – вообще сотни различных видов бактерий.
Чтобы избежать отравлений, следует соблюдать простые правила:
- Нужно стирать и менять кухонные тряпки – по крайней мере раз в неделю. Не вытирайте одним полотенцем лицо, руки и яблоки. Регулярно протирайте дверцы шкафов и холодильника, особенно после приготовления мяса, рыбы, яиц. Кофеварка или кофемашина, дощечки для нарезки продуктов также нуждаются в регулярном мытье. Важно пользоваться отдельной доской для резки мяса и рыбы. И главное правило – мойте руки. Насколько банально оно бы не звучало, но именно руки гарантируют бактериям быстрее перемещение внутрь нашего организма.
- Выключатели света и ручки не выглядят как наиболее очевидные ячейки бактерий, хотя ими являются. На самом деле немало бактерий ждут нас на ручке микроволновки, духовки и холодильника, на выключателе света в ванной и туалете. Эти поверхности желательно мыть каждую неделю. Также стоит для каждой из поверхностей использовать отдельные тряпки или губки.
- Как ни странно, место, где мы собственно избавляемся от всей грязи, которая накапливается на теле в день, также довольно благоприятно для бактерий. Особенно, если вы любите горячий душ или ванну, следует регулярно заботиться о чистоте душа и шланга, стока, кранов, пола вокруг туалета, полотенец и зубных щеток. Иногда во влажных местах ванной комнаты могут образовываться довольно устойчивые бактериальные биопленки. Часто это некоторые виды микобактерий. Обычно они не рассматриваются как патогенные, однако в некоторых случаях, например, при подавленном иммунитете, могут быть причиной инфекционных процессов. То же касается и плесени, зачастую появляется в местах с повышенной влажностью. Протирать доступные поверхности и краны имеет смысл ежедневно, а полноценную уборку делать раз в неделю. Не забывайте также менять полотенца в ванной по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, а зубные щетки – каждые три/четыре месяца.
- Стиральная машина и белье. Влажное белье даже за короткое время может дать возможность микроорганизмам размножиться. Именно поэтому стоит как можно скорее после стирки вынимать вещи из машины и вывешивать сушиться. Также стоит время от времени мыть стиральную машинку, в частности за резиновой прокладкой - там накапливаются и мусор, и бактерии. А некоторые стиральные машинки имеют функцию дезинфекции – не забывайте ею пользоваться.
- Кисти, спонжи и другое содержимое косметички, особенно, если она с вами много путешествует или перемещается по городу, является центром размножения бактерий. Бактерии, живущие на аппликаторе и кисточке, могут вызывать раздражение глаз и кожи или даже развитие инфекций. Содержание косметички должно храниться в чистом и сухом месте при комнатной температуре. Кисточки следует мыть раз в неделю.
- Помните, что не только домашняя мебель и тряпки могут представлять опасность. Мобильный телефон, наушники, ключи, кошелек, ланч-бокс и поверхность рюкзака или сумки также является местом обитания бактерий – ведь они с нами повсюду. Пульты, клавиатура и мышка – приборы, которыми пользуются сразу несколько членов семьи, следует регулярно очищать чтобы опасные бактерии не передавались таким путем.
Ранее мы писали о популярных мифах об антибиотиках.
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